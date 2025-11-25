قائمة الزمالك - الدباغ والجزيري أمام كايزر تشيفز.. وغياب السعيد ونبيل عماد

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق المتجهة إلى جنوب إفريقيا بتواجد الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الثالثة من عصر يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لحساب مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الله السعيد ونبيل عماد بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وتغادر بعثة الزمالك، القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تغلب على زيسكو الزامبي في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل.