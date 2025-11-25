أسطورة ليفربول منتقدا صلاح: أشعر وكأن شقيقه من يلعب.. والكلمات القاسية قد تعيده لمستواه

انتقد جريم سونيس أسطورة نادي ليفربول أداء محمد صلاح هذا الموسم مع الفريق.

وتعرض ليفربول للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام كل من مانشستر سيتي ونوتنجهام.

وفي آخر 11 مباراة خاضهم ليفربول خسر 8 وفاز في 3 فقط.

وقال جريم سونيس أسطورة ليفربول عبر إذاعة talkSPORT" "أشعر أن شقيق محمد صلاح هو من يلعب مع ليفربول هذا الموسم، كان صلاح نجما خارقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان الرجل الأول في آخر سبع سنوات مع النادي وإذا اخترنا أفضل تشكيل في تاريخ النادي سيكون اسمه من أوائل الأسماء".

وتابع "لاحظت في مباراة كريستال بالاس بكأس درع المجتمع بمرور كرة قريبة منه وكان بإمكانه الضغط لكنه لم يحاول حتى إزعاجه ولا يفز بالألعاب الهوائية لكن على الأقل يمكنك إظهار رغبة".

وأضاف "صلاح ذكي وعبقري في الثلث الأخير لكنه لم يكن يوما الأكثر شجاعة في الالتحامات الثنائية، أشعر وكأنه يفتقد الشغف والحماس".

واختتم سونيس تصريحاته "أحيانا تكون الكلمات القاسية هي الأنسب وربما تعيده ليصبح النجم الذي كان عليه مع ليفربول لأنه لم يظهر هذا الموسم حتى الآن".

ليفربول يعاني هذا الموسم حيث خسر الفريق ست مباريات من أصل 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي حدث لهم فقط مرة أخرى في موسم 2014-15.

كما أصبح الفريق رابع بطل سابق في الدوري يبدأ الموسم بهذه الخسائر بعد بلاكبيرن 1995-96 وتشيلسي 2015-16 وليستر 2016-17، كما أن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لأول مرة منذ أبريل 1965 تحت قيادة بيل شانكلي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/