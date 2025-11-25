خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:47
كتب : محمد عبد العظيم
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
وعلم FilGoal.com أن الحكام المختارين للبطولة هم:
أمين عمر – محمد معروف (ساحة)
أحمد حسام طه – محمود أبو الرجال (مساعدين)
محمود عاشور – حسام عزب (فيديو)
وتقام كأس الأمم الإفريقية من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026 في المغرب.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.
ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء.
