خبر في الجول – اتحاد الكرة يوافق على طلب حسام حسن بشأن قائمة أمم إفريقيا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 12:28

كتب : بسام أبو بكر

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب من حسام حسن المدير الفني قبل بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتتيح اللوائح في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية ضم 4 لاعبين إضافيين على القائمة الأساسية المكونة من 23 لاعبا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب بضم 4 لاعبين إضافيين في القائمة المستدعاة لكأس أمم إفريقيا.

وسيتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة والانتقالات لهم لأن "كاف" يتحمل التكاليف الخاصة بـ 23 لاعبا فقط.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، جلسة مع حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي استمرت 5 ساعات، تم التأكيد خلالها على توفير الدعم للتوأم في مهمته مع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا.

وتم خلال الجلسة نفي أي تفكير في رحيل الجهاز الفني كما تردد في بعض وسائل الإعلام، كما تم التأكيد على توفير كافة متطلبات المنتخب استعدادا للبطولة.

ومن جانبه نفى حسام حسن خلال الجلسة وجود أي مشاكل بينه وبين اللاعبين.

