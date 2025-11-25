إدريسا جانا جاي يعتذر بعد صفع زميله أمام مانشستر يونايتد

اعتذر إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون عن ما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد بعد أن صفع زميله مايكل كين.

وتعرض جانا جاي للطرد بعدما صفع زميله في المباراة التي فاز بها فريقه بهدف وهو يلعب بـ10 لاعبين، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال جانا جاي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أودّ أن أعتذر أولا لزميلي مايكل كين. أتحمّل كامل المسؤولية عن ردة فعلي".

وأضاف الدولي السنغالي "أعتذر أيضا لزملائي في الفريق، ولطاقم العمل، وللجماهير، وللنادي".

وشدد "ما حدث لا يعكس شخصي ولا القيم التي أؤمن بها. قد ترتفع وتيرة المشاعر أحيانًا، لكن لا شيء يبرّر مثل هذا السلوك. سأتأكد من ألا يتكرر ذلك أبدًا".

مباراة إيفرتون بدأت بأسوأ طريقة ممكنة، حيث أصيب شيموس كولمان وخرج في الدقيقة 10 ليأتي جيك أوبراين بدلا منه.

بعدها بقليل، طرد إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون بسبب تعديه على زميله مايكل كين.

تمريرة من جانا بدأت الأزمة، حيث لم تصل باتجاه كين فأخذها برونو فيرنانديز وسددها.

دخل الثنائي في مشادة بعدها، فضرب جانا وجه كين ليطرده الحكم في الدقيقة 13.

ولكن رغم كل ذلك، سجل كيران دوسبيري هال الهدف الأول بتسديدة رائعة على يسار الحارس في الدقيقة 29.

رغم الزيادة العددية، استمر ظهور يونايتد في المباراة باهتا أمام 10 لاعبين، في خسارة تركته في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 18 نقطة خلف يونايتد بفارق الأهداف، وفوق ليفربول صاحب المركز الثاني عشر.