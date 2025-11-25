مؤتمر رافينيا: أتحمل مسؤولية الانتكاستين بشأن الإصابة.. ولم أحظ بالتقدير

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 11:11

كتب : FilGoal

رافينيا

شدد رافينيا لاعب برشلونة أنه يتحمل مسؤولية الانتكاستين بشأن الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال اللاعب البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي: "القدرة على اللعب مرة أخرى أمر خاص. لقد غبت لمدة شهرين، وأنا شخص يحب التواجد على الملعب، العودة هنا أمر مميز، هذا استاد أحبه وقد سجلت فيه أهدافًا من قبل، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كوكوريا: المباراة ضد برشلونة ليست أمام لامين يامال فقط مؤتمر ماريسكا: بالمر يقترب من العودة.. وامتهنت التدريب بسبب برشلونة مع جوارديولا عودة راشفورد لقائمة برشلونة من أجل مواجهة تشيلسي موندو ديبورتيفو: برشلونة يجدد عقد مدافعه حتى 2030

وأضاف "قضاء شهرين بدون لعب كان صعبًا جدًا، العودة بعد هذه الفترة تتطلب استعادة الإيقاع، وأتمنى العودة بسرعة".

وواصل "الجوائز الفردية؟ شعرت بأنني لم أحظَ بالتقدير الكافي، لكن بالنسبة لي، موسمي كان ممتازًا وهذا يكفيني، الجوائز الفردية ليست بيدي وتعتمد على تصويت الجمهور والصحفيين".

وتابع "لطالما كان الهدف الرئيسي للعب مع برشلونة هو الفوز بدوري أبطال أوروبا. الموسم الماضي كنا قريبين جدًا من النهائي، والآن الفريق أكثر نضجًا وسنقاتل للوصول إلى النهائي والفوز".

وأكمل "تعرضت لانتكاستين، الأولى كانت خطئي، والثانية قد تكون كذلك، أتحمل المسؤولية عن كلا الانتكاستين".

وأنهى حديثه قائلا: "كان حلمي اللعب لبرشلونة، وتجاهلت العروض الأخرى، بما فيها تشيلسي".

ولإصابة رافينيا كواليس مثيرة كشفها موقع ذا أثلتيك (طالع التفاصيل)

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 7 في جدول الترتيب بالتساوي مع برشلونة الذي يتواجد في المركز الـ 11.

رافينيا برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد "يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة تقرير: ميلان يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد مانيان.. وإنتر يراقب الموقف هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع أموريم: أشعر بالإحباط من طريقة اللعب ضد إيفرتون.. والخصم يستحق الفوز مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا
أخر الأخبار
السادس على التوالي.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم 43 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة ساعة | كأس العرب
تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين (0)-(0) ليبيا.. سوريا (1)-(0)جنوب السودان ساعة | كأس العرب
خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517828/مؤتمر-رافينيا-أتحمل-مسؤولية-الانتكاستين-بشأن-الإصابة-ولم-أحظ-بالتقدير