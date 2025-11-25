مؤتمر رافينيا: أتحمل مسؤولية الانتكاستين بشأن الإصابة.. ولم أحظ بالتقدير

شدد رافينيا لاعب برشلونة أنه يتحمل مسؤولية الانتكاستين بشأن الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال اللاعب البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي: "القدرة على اللعب مرة أخرى أمر خاص. لقد غبت لمدة شهرين، وأنا شخص يحب التواجد على الملعب، العودة هنا أمر مميز، هذا استاد أحبه وقد سجلت فيه أهدافًا من قبل، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق".

وأضاف "قضاء شهرين بدون لعب كان صعبًا جدًا، العودة بعد هذه الفترة تتطلب استعادة الإيقاع، وأتمنى العودة بسرعة".

وواصل "الجوائز الفردية؟ شعرت بأنني لم أحظَ بالتقدير الكافي، لكن بالنسبة لي، موسمي كان ممتازًا وهذا يكفيني، الجوائز الفردية ليست بيدي وتعتمد على تصويت الجمهور والصحفيين".

وتابع "لطالما كان الهدف الرئيسي للعب مع برشلونة هو الفوز بدوري أبطال أوروبا. الموسم الماضي كنا قريبين جدًا من النهائي، والآن الفريق أكثر نضجًا وسنقاتل للوصول إلى النهائي والفوز".

وأكمل "تعرضت لانتكاستين، الأولى كانت خطئي، والثانية قد تكون كذلك، أتحمل المسؤولية عن كلا الانتكاستين".

وأنهى حديثه قائلا: "كان حلمي اللعب لبرشلونة، وتجاهلت العروض الأخرى، بما فيها تشيلسي".

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 7 في جدول الترتيب بالتساوي مع برشلونة الذي يتواجد في المركز الـ 11.