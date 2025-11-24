"برشلونة أكثر ناد يدمر نفسه".. أثلتيك تكشف كواليس تقليص دور المعد البدني

اشتكى أكثر من لاعب في برشلونة من التأهيل خلال التعافي من الإصابات.

ونتج عن ذلك قرار من برشلونة بتقليص دور خوليو توس المعد البدني للفريق.

لكن القرار خلفه العديد من الكواليس كشفتها ذا أثلتيك وما يأتي على حسب الموقع.

تم منح توس مسؤولية إعادة التأهيل والإشراف على تعافي اللاعبين من الإصابات.

اللاعبون غير راضين عن عملية إعادة التأهيل التي يخضعوا لها.

لامين يامال عاد من كرواتيا واشتكى من طريقة التعامل مع إصابته وطلب تغيير الطاقم، وتمت الموافقة على طلبه.

والحالة الثانية أن أليخاندرو بالدي تعرض لإصابة بعد استخدام خاطئ لجهاز في صالة الألعاب الرياضية وشعر أنه تلقى توجيها غير صحيح من الطاقم.

أصيب هانز فليك المدير الفني للفريق بإحباط بهد انتكاسة رافينيا قبل الكلاسيكو، ثم إصابة بيدري بتمزق في الخلفية، ولذلك أقيمت اجتماعات عاجلة.

ولذلك قرر برشلونة سحب ملف إعادة التأهيل من فريق خوليو توس وتقليص دوره.

مصدر مقرب من الطاقم أخبر ذا أثلتيك قائلا: "برشلونة أكثر ناد يدمر نفسه بنفسه ففي العالم، عادة ترى ذلك في الانتخابات الرئاسية، أو الضجيج حول اللاعبين غير المرغوب فيهم، لكن ذلك يمكن أن يصل حتى إلى صميم عمل الطاقم الطبي والإعداد البدني، هذا ما هو عليه برشلونة".

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 7 في جدول الترتيب بالتساوي مع برشلونة الذي يتواجد في المركز الـ 11.