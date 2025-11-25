بـ 10 لاعبين لأغرب سبب.. إيفرتون يهزم مانشستر يونايتد

خسر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في مباراة غريبة الأحداث اختتمت منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

مباراة إيفرتون بدأت بأسوأ طريقة ممكنة، حيث أصيب شيموس كولمان وخرج في الدقيقة 10 ليأتي جيك أوبراين بدلا منه.

بعدها بقليل، طرد إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون بسبب تعديه على زميله مايكل كين.

تمريرة من جانا بدأت الأزمة، حيث لم تصل باتجاه كين فأخذها برونو فيرنانديز وسددها.

دخل الثنائي في مشادة بعدها، فضرب جانا وجه كين ليطرده الحكم في الدقيقة 13.

ولكن رغم كل ذلك، سجل كيران دوسبيري هال الهدف الأول بتسديدة رائعة على يسار الحارس في الدقيقة 29.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى ميسون ماونت بدلا من نصير مزراوي.

وفي الدقيقة 58 حل كوبي ماينو وديوجو دالوت بدلا من كاسيميرو وباتريك دورجو.

ولكن استمر ظهور يونايتد في المباراة باهتا أمام 10 لاعبين، في خسارة تركته في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 18 نقطة خلف يونايتد بفارق الأهداف، وفوق ليفربول صاحب المركز الثاني عشر.