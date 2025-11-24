انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) إيفرتون

3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم

روني: صلاح لا يساعد في الدفاع.. ولو كنت مكان سلوت لاتخذت قرارا كبيرا من أجل الفريق

جوارديولا: لا نواجه مشاكل مع الجدول المزدحم بالمباريات

أرتيتا: تروسار لم يكن ليغادر أرسنال أبدا في الصيف

بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة

إيزي بعد الهاتريك في توتنام: إنه يوم خاص لي ولعائلتي

أرتيتا: منحنا الجمهور ما يستحقه في الدربي.. وإيزي كان يمكنه تسجيل 5 أهداف

فرانك لن ينساه طوال حياته.. "هاتريك" إيزي يقود أرسنال للفوز على توتنام برباعية في الدربي