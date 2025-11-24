انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) إيفرتون

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - توتنام - الدوري الأوروبي

يلتقي مانشستر يونايتد مع إيفرتون في ختام الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ق 58 كوبي ماينو وديوجو دالوت بدلا من كاسيميرو وباتريك دورجو

ق 46 ميسون ماونت بدلا من نصير مزراوي

ق 29 جووووول كيران دوسبير هالي يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة على يسار الحارس

ق 14 طرد غريب للغاية.. إدريسا جانا جاي يخرج من الملعب بالبطاقة الحمراء بعد شجاره مع مايكل كين مدافع نفس الفريق!

ق 10 شيموس كولمان يخرج مصابا ويشارك جيك أوبراين بدلا منه

بداية المباراة

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
