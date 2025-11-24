انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) إيفرتون
الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يلتقي مانشستر يونايتد مع إيفرتون في ختام الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
----
ق 58 كوبي ماينو وديوجو دالوت بدلا من كاسيميرو وباتريك دورجو
ق 46 ميسون ماونت بدلا من نصير مزراوي
ق 29 جووووول كيران دوسبير هالي يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة على يسار الحارس
ق 14 طرد غريب للغاية.. إدريسا جانا جاي يخرج من الملعب بالبطاقة الحمراء بعد شجاره مع مايكل كين مدافع نفس الفريق!
ق 10 شيموس كولمان يخرج مصابا ويشارك جيك أوبراين بدلا منه
بداية المباراة
نرشح لكم
3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم روني: صلاح لا يساعد في الدفاع.. ولو كنت مكان سلوت لاتخذت قرارا كبيرا من أجل الفريق جوارديولا: لا نواجه مشاكل مع الجدول المزدحم بالمباريات أرتيتا: تروسار لم يكن ليغادر أرسنال أبدا في الصيف بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة إيزي بعد الهاتريك في توتنام: إنه يوم خاص لي ولعائلتي أرتيتا: منحنا الجمهور ما يستحقه في الدربي.. وإيزي كان يمكنه تسجيل 5 أهداف فرانك لن ينساه طوال حياته.. "هاتريك" إيزي يقود أرسنال للفوز على توتنام برباعية في الدربي