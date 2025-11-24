ياسر الزبيري: أتمنى الانضمام لمنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية

عبر ياسر زبيري لاعب منتخب المغرب للشباب وفريق فاماليكاو البرتغالي عن رغبته في المشاركة مع منتخب المغرب الأول في كأس الأمم الإفريقية.

ياسر زبيري النادي : فاماليساو المغرب

وقال زبيري عبر صحيفة آس الإسبانية: "أشعر أنني جاهز في الوقت الحالي لتمثيل منتخب المغرب الأول، ولكن الأمر ليس في يدي فهو يعتمد على وليد الركراكي صاحب القرار الأول والأخير".

وأضاف "الركراكي تحدث معنا بعد كأس العالم وطالبنا ببذل المزيد من الجهد والعمل لأنه قد يطلبنا في أي لحظة للانضمام للمنتخب الأول".

وأكمل "هدفي المشاركة بشكل أساسي مع فريقي ولعبت المباراة الماضية أساسيا ضد بورتو وأتمنى أن أستمر في ذلك".

وأردف "لا يوجد شخص لا يحلم باللعب في كأس الأمم الإفريقية وتمثيل بلاده، إنه شيء كبير بالنسبة لنا ونرغب جميعا في الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته "سواء كنت مع المنتخب في البطولة أو لا المهم هو أن يفوز منتخب المغرب بالكأس، وسأوصل بذل المزيد من الجهد لأكون ضمن القائمة في البطولة، وإذا لم يحدث ذلك سوف أستمر في دعم الأسود".

وكان ياسر زبيري ضمن كتيبة منتخب المغرب الفائز بكأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي بالتغلب في النهائي على الأرجنتين.

وحصل الجناح المغربي الشاب على لقب هداف كأس العالم للشباب.

وتستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تنطلق في ديسمبر المقبل وتنتهي في يناير المقبل.