منافس مصر - فوستر وويليامز على رأس قائمة جنوب إفريقيا الأولية لكأس أمم إفريقيا

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

فوستر - بيرنلي - جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا القائمة الأولية لمنتخب الأولاد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر، وأنجولا، وزيمبابوي.

3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا آيت نوري: التتويج بأمم إفريقيا أفضل من اللعب في كأس العالم

وسبق أن توج منتخب جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة عام 1996 على أرضه ووسط جماهيره.

ويتواجد فوستر مهاجم بيرنلي على رأس قائمة منتخب البافانا بافانا، بالإضافة إلى حارس صنداونز ويليامز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: رونوين ويليامز (نادي ماميلودي صن داونز) - ريكاردو جوس (نادي سيويليلي) - سيبو تشاين (نادي أورلاندو بايرتس) - رينالدو لينر (نادي سيكوخوني) - دارين جونسون (نادي أمازولو) - براندون بيترسن (نادي كايزر تشيفز)

في الدفاع: خوليسو موداو (ماميلودي صنداونز) - فيزيل نجكابا (ديربان سيتي) - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - ثابو مولواسان (ستيلينبوش) - خولجوماني نداماني (تي إس جالاكسي) - مبيبزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صنداونز).

لاعبو الوسط: إيمي أوكون (هانوفر 96 الألماني) - صامويلو كابيني (مولده النرويجي) - كيجان آلان (أمازولو) - فويو ليتلابا (سيخوهوني) - نكوسيناتي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) - ماليبونجوي خوزا (ماميلودي صنداونز نجينجازانا)، سياندا نيانجا (صنداونز) - ثابيسو مونياني (كايزر تشيفز) - تيلوني سميث (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) - فواز باساديان (ماميلودي صنداونز) - برادلي كروس (كايزر تشيفز) - تيبوهو موكوينا (ماميلودي صنداونز) - لوك لو رو (بورتسموث).

الهجوم: باتوسي أوباس (ماميلودي صنداونز) - تالينتي مكاتلا (أورلاندو بايرتس) - سيفيسيه مخيزي (سيخوخون) - سيفيسيهل مادونا (تي إس جالاكسي) - ندامولو مافانجولي (بولوكواني سيتي) - سيففيلو سيثول (بياجيا تونديلاس البرتغالي) - ميثيلي مثياني (ستيلينبوش) - أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - كاموجيلو سيبيلبيلي (أورلاندو بايرتس) - باتريك ماسوانجاني (أورلاندو بايرتس) - جورام راينر (ماميلودي صنداونز) - دودوزي شابالالا (كايزر تشيفز) - موهاو نكوتا (الاتفاق السعودي) - ثيمبا زواني (ماميلودي صنداونز) - لايل فوستر (بيرنلي الإنجليزي) - بوسو ديثيجان (تي إس جالاكسي) - بونجوكوهل هلونجواني (مينيسوتا) - آشلي كوبيدو (ستيلينبوش) - إيفيدنس ماكجوبا (أورلاندو بايرتس) - سيفو مبولي (أورلاندو بايرتس) - كيليتسو ماكجالوا (سيخوكون) - شاندري كامبل (كلوب بروج البلجيكي) - ريليبوجيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - إلياس موكوانا (الحزم السعودي).

جنوب إفريقيا هوجو بروس فوستر رونوين ويليامز
