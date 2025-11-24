كوليسالا حكما لمواجهة المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية
الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 15:37
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهة المصري أمام زيسكو ضمن منافسات الكونفدرالية.
ويحل المصري ضيفا على زيسكو الزامبي عصر يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.
وجاء طاقم تحكيم المصري أمام زيسكو كالآتي:
حكم ساحة: أندريه كوليسالا (إفريقيا الوسطى)
حكم مساعد: بوزوي أوريا (إفريقيا الوسطى)
حكم مساعد: أوربين ندونج (الجابون)
حكم رابع: جريج موكاجني (الجابون)
وكان المصري قد تغلب على كايزر تشيفز في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.
ويقع المصري في المجموعة التي تضم كل من كايزر تشيفز وزيسكو والزمالك.
وتغلب الزمالك على زيسكو في الجولة الافتتاحية بهدف دون مقابل.
وكان المصري قد ودع الكونفدرالية الموسم الماضي من ربع النهائي بالخسارة أمام سيمبا بركلات الترجيح.
