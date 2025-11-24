كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن إصابة "دولا".. ومدة غيابه عن فريق السلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تفاصيل إصابة أحمد عادل "دولا" لاعب فريق السلة.

وتعرض أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة للإصابة خلال مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي الدوري المصري للمرتبط.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن إصابة دولا بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

ويغيب دولا عن فريق الاتحاد لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وكان FilGoal.com قد كشف تفاصيل إصابة دولا. (التفاصيل من هنا)

وكان الاتحاد قد تغلب على الأهلي بنتيجة 75-66 ضمن منافسات مباراة الرجال، بينما خسر الاتحاد في مباراة المرتبط تحت 16 عاما.

ويقام نهائي الدوري المرتبط على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

ويحتاج الاتحاد السكندري والأهلي للفوز في مباراتي اليوم الإثنين لحسم لقب المرتبط.

أما في حالة فوز فريق بمباراة والآخر بالمباراة الأخرى سيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الثلاثاء بين فريق الكبار فقط.