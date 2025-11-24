كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن إصابة "دولا".. ومدة غيابه عن فريق السلة

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 15:15

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري كرة سلة - أحمد عادل دولا

أعلن نادي الاتحاد السكندري تفاصيل إصابة أحمد عادل "دولا" لاعب فريق السلة.

وتعرض أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة للإصابة خلال مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي الدوري المصري للمرتبط.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن إصابة دولا بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - نيجيري وإيفواري.. اكتمال عقد المتأهلين لبطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي خبر في الجول - إصابة عضلية لـ "دولا" لاعب سلة الاتحاد.. ومدة الغياب كرة سلة - "لا بديل عن الفوز بالمباراتين".. ماذا يحتاج الأهلي والاتحاد للتتويج بلقب دوري المرتبط كرة سلة – الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي المرتبط

ويغيب دولا عن فريق الاتحاد لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وكان FilGoal.com قد كشف تفاصيل إصابة دولا. (التفاصيل من هنا)

وكان الاتحاد قد تغلب على الأهلي بنتيجة 75-66 ضمن منافسات مباراة الرجال، بينما خسر الاتحاد في مباراة المرتبط تحت 16 عاما.

ويقام نهائي الدوري المرتبط على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

ويحتاج الاتحاد السكندري والأهلي للفوز في مباراتي اليوم الإثنين لحسم لقب المرتبط.

أما في حالة فوز فريق بمباراة والآخر بالمباراة الأخرى سيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الثلاثاء بين فريق الكبار فقط.

كرة سلة أحمد دولا سلة الاتحاد
نرشح لكم
مباشر نهائي مرتبط السلة – الأهلي ضد الاتحاد السكندري كلة سلة – مرتبط الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب النهائي.. والحسم في لقاء الكبار كرة سلة - نيجيري وإيفواري.. اكتمال عقد المتأهلين لبطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي كرة سلة - "لا بديل عن الفوز بالمباراتين".. ماذا يحتاج الأهلي والاتحاد للتتويج بلقب دوري المرتبط مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين خبر في الجول - إصابة عضلية لـ "دولا" لاعب سلة الاتحاد.. ومدة الغياب كرة سلة – الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي المرتبط انتهت نهائي دوري المرتبط – الأهلي (66)-(74) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر
أخر الأخبار
مباشر نهائي مرتبط السلة – الأهلي ضد الاتحاد السكندري 14 دقيقة | كرة سلة
كلة سلة – مرتبط الأهلي يفوز على الاتحاد في إياب النهائي.. والحسم في لقاء الكبار 19 دقيقة | كرة سلة
فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك لمدة 3 فترات انتقالات 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كوكوريا: المباراة ضد برشلونة ليست أمام لامين يامال فقط 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
ياسر الزبيري: أتمنى الانضمام لمنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العالم للناشئين – النمسا تفوز على إيطاليا وتصل للنهائي لأول مرة ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – 6 ملاعب تستضيف البطولة أحدهم يتكون من حاويات بحرية ساعة | كأس العرب
مؤتمر ماريسكا: بالمر يقترب من العودة.. وامتهنت التدريب بسبب برشلونة مع جوارديولا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517786/كما-كشف-في-الجول-الاتحاد-السكندري-يعلن-إصابة-دولا-ومدة-غيابه-عن-فريق-السلة