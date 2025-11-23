خبر في الجول - إصابة عضلية لـ "دولا" لاعب سلة الاتحاد.. ومدة الغياب

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 11:54

كتب : هاني العوضي

أحمد عادل دولا - فريق الاتحاد كرة سلة

تعرض أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة للإصابة خلال مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي الدوري المصري للمرتبط.

وكان الاتحاد قد تغلب على الأهلي بنتيجة 75-66 ضمن منافسات مباراة الرجال، بينما خسر الاتحاد في مباراة المرتبط تحت 16 عاما.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عادل "دولا" قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وتأكد غياب اللاعب لمدة تصل إلى شهر.

ويقام نهائي الدوري المرتبط على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

وتقام مباراتي الناشئين والكبار لعودة نهائي دوري المرتبط غدا الإثنين، على صالة وزارة الشباب والرياضة.

ويحتاج الاتحاد السكندري والأهلي للفوز في مباراتي يوم الإثنين لحسم لقب المرتبط.

أما في حالة فوز فريق بمباراة والآخر بالمباراة الأخرى سيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الثلاثاء بين فريق الكبار فقط.

