3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم

تستعد الأندية الإنجليزي لكأس الأمم الإفريقية المقررة الشهر المقبل، بالبحث عن البدائل المناسبة لمحترفي الأندية المقرر أن يغيبوا طوال فترة البطولة.

كأس الأمم الإفريقية تنطلق في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير من العام المقبل.

ونشرت شبكة ذا أثلتيك قائمة من 43 لاعبا مرجح غيابهم عن فرقهم للمشاركة في كأس الأمم.

ولن تتأثر 3 أندية نتيجة عدم تواجد أي لاعبين أفارقة في صفوفهم.

وجاءت قائمة الغائبين عن الأندية كالتالي:

النادي: أرسنال

اللاعبون الغائبون: لا أحد.

أرسنال واحد من ثلاثة أندية في الدوري الإنجليزي لا يضم أفارقة في الفريق الأول.

النادي: أستون فيلا

الغائبون: إيفان جيساند (كوت ديفوار)

المباريات التي قد يغيب عنها: مانشستر يونايتد (على أرضه)، تشيلسي (خارج أرضه)، أرسنال (خارج أرضه)، نوتنجهام فورست (على أرضه)، كريستال بالاس (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، إيفرتون (على أرضه).

مدى تأثيره: قدّم جيساند أداءً متفاوتًا منذ انضمامه الصيف الماضي قادمًا من نيس، ومع ذلك، فقد اكتسب ثقة المدرب أوناي إيمري في بدء المباريات الكبيرة من الجهة اليمنى بفضل سرعته ومباشرته

لم يُسجّل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أي هدف حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه سجّل في الدوري الأوروبي

النادي: بورنموث

أمين عدلي (المغرب)

المباريات التي قد يغيب عنها: بيرنلي (على أرضه)، تشيلسي (خارج أرضه)، أرسنال (على أرضه)، توتنام هوتسبير (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، برايتون (خارج أرضه).

مدى تأثيره: شارك عدلي لمدة 247 دقيقة فقط في الدوري هذا الموسم، وبدأ أساسيًا مرة واحدة فقط، بعد انتقاله الصيفي من باير ليفركوزن مقابل 29 مليون يورو (25.5 مليون جنيه إسترليني)

لن يغب أنطوان سيمينيو في ظل عدم نجاح غانا في التأهل لكأس الأمم

النادي: برينتفورد

الغائبون: فرانك أونيكا (نيجيريا)، دانجو واتارا (بوركينا فاسو).

المباريات التي قد يغيبون عنها: وولفرهامبتون واندررز (خارج أرضه)، بورنموث (على أرضه)، توتنام هوتسبير (خارج أرضه)، إيفرتون (خارج أرضه)، سندرلاند (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو المحتملة، تشيلسي (خارج أرضه).

مدى التأثير: أونيكا لم يبدأ أساسيًا في أي مباراة بالدوري مع برينتفورد هذا الموسم. شارك لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عامًا في ست مباريات فقط كبديل

أما واتارا فقد شارك في 11 مباراة من أصل 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، وسجل أهدافًا حاسمة في الفوز على أستون فيلا وليفربول.

ويتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على الجهة اليمنى منذ انضمامه من بورنموث في الصيف مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 37 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات محتملة.

النادي: برايتون

الغائبون: كارلوس باليبا (الكاميرون).

المباريات التي قد يغيب عنها: سندرلاند (على أرضه)، أرسنال (خارج أرضه)، وست هام يونايتد (خارج أرضه)، بيرنلي (على أرضه)، مانشستر سيتي (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بورنموث (على أرضه).

التأثير: لو كان بمستواه في موسم 2024-25 لكان الغياب مؤثرًا جدًا، لكن مستواه هذا الموسم متذبذب وظهر عليه التأثر بشائعات اهتمام مانشستر يونايتد.

برايتون يملك بدائل عدة في الوسط، لذلك تأثير غيابه أقل مما كان يمكن أن يكون.

النادي: بيرنلي

الغائبون: آكسل توانزيبي (الكونغو الديموقراطية) - حنبعل المجبري (تونس) - لايل فوستر (جنوب أفريقيا).

المباريات التي قد يغيبون عنها: بورنموث (خارج أرضه)، إيفرتون (على أرضه)، نيوكاسل يونايتد (على أرضه)، برايتون (خارج أرضه)، مانشستر يونايتد (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول (خارج أرضه).

التأثير: توانزيبي: الأهم، لأنه المدافع الأساسي بجانب ماكسيم إيستيف؛ غيابه قد يجبر الفريق على تغيير شكل الخط الخلفي.

فوستر: بدأ الموسم كمهاجم أساسي ثم فقد مكانه للإصابة، ويستخدم حاليًا كبديل.

حنبعل: كان أساسيًا في بداية الموسم ثم صار ورقة بديلة دائمة تقريبًا.

النادي: تشيلسي

الغائبون: لا يوجد

توسين أدارابيويو قد يكون مؤهلًا لتمثيل نيجيريا لكنه لم يلعب لها من قبل، واستدعاؤه غير مرجح.

النادي: كريستال بالاس

الغائبون: إسماعيلا سار (السنغال) - شادي رياض (المغرب) - كريستانتوس أوشيه (نيجيريا).

المباريات التي قد يغيبون عنها: ليدز يونايتد (خارج أرضه)، أرسنال (خارج أرضه، ربع نهائي كأس كاراباو)، توتنام هوتسبير (على أرضه)، فولام (على أرضه)، نيوكاسل يونايتد (خارج أرضه)، أستون فيلا (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مباراة محتملة في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، سندرلاند (خارج أرضه).

التأثير: تأثير غياب سار كبير جدًا، نظرا لأنه لاعب أساسي في مركز 10، سجل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 12 مباراة.

أما أوشيه لعب دقائق قليلة ولم يبدأ أي مباراة.، ورياض: لعب قليلًا بسبب إصابتين في الركبة، ورغم أن غيابه لا يسحب خيارًا فعّالًا حاليًا، إلا أنه قد يعقّد خطة النادي في إتمام عملية عودته التدريجية من الإصابة.

النادي: إيفرتون

الغائبون: إدريسا جانا جاي (السنغال)، إليمان نداي (السنغال)

المباريات التي قد يغيبون عنها: أرسنال (على أرضه)، بيرنلي (خارج أرضه)، نوتنغهام فورست (خارج أرضه)، برينتفورد (على أرضه)، وولفرهامبتون واندررز (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، أستون فيلا (خارج أرضه).

التأثير:

نداي: نجم الموسم، الهداف الأول للفريق، يصنع الفارق فرديًا، أما إدريسا رغم أن عمره 36 عاما إلا أنه لا يزال محورا أساسيا في وسط الملعب

النادي: فولام

الغائبون: أليكس إيووبي (نيجيريا) - كالفن باسي (نيجيريا) - صامويل تشوكويزي (نيجيريا).

المباريات التي قد يغيبون عنها: نوتينجهام فورست (على أرضه)، وست هام يونايتد (خارج أرضه)، كريستال بالاس (خارج أرضه)، ليفربول (على أرضه)، تشيلسي (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو المحتملة، وليدز يونايتد (خارج أرضه).

التأثير: كبير، فالفريق على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط، وقائمته محدودة ومصابة.

إيووبي وباسي: من أكثر لاعبي الفريق مشاركة منذ الموسم الماضي، ولهما وزن كبير في غرفة الملابس.

تشوكويزي: لم يظهر كل إمكانياته بعد، لكن فولام يحتاج لكل خيار هجومي متاح.

النادي: ليدز يونايتد

الغائبون: لا أحد.

النادي: ليفربول

الغائبون: محمد صلاح (مصر).

المباريات التي قد يغيب عنها: توتنام هوتسبير (خارج أرضه)، ولفرهامبتون واندررز (على أرضه)، ليدز يونايتد (على أرضه)، فولام (خارج أرضه)، أرسنال (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بيرنلي (على أرضه).

التأثير: رغم أن أرقام صلاح أقل مما سبق، إلا أن تراجع أداء الفريق سيزيد من الضغط على زملائه أثناء فترة غيابه، خاصة المرشحون لتعويضه وهما جيريمي فريمبونج، وفيديريكو كييزا.

النادي: مانشستر سيتي

الغائبون: عمر مرموش (مصر) - ريان آيت نوري (الجزائر).

المباريات التي قد يغيب عنها: وست هام يونايتد (على أرضه)، نوتنجهام فورست (خارج أرضه)، سندرلاند (خارج أرضه)، تشيلسي (على أرضه)، برايتون (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة الذهاب المحتملة في نصف نهائي كأس كاراباو، مانشستر يونايتد (خارج أرضه).

التأثير: كلاهما لعب دقائق قليلة بسبب الإصابات، ولكن يظلان ورقتان بديلتان مهمتا لجوارديولا.

النادي: مانشستر يونايتد

الغائبون: أماد ديالو (كوت ديفوار) - بريان مبويمو (الكاميرون) - نصير مزراوي (المغرب)

المباريات التي قد يغيب عنها: أستون فيلا (خارج أرضه)، نيوكاسل يونايتد (على أرضه)، وولفرهامبتون واندررز (على أرضه)، ليدز يونايتد (خارج أرضه)، بيرنلي (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مانشستر سيتي (على أرضه).

المدرب روبن أموريم قال إن الفريق "سيعاني قليلاً" من غيابهم، وتبرز البدائل ديوجو دالوت في الجانب الأيمن، وماسون ماونت في الشق الهجومي.

النادي: نيوكاسل

الغائبون: يوان ويسا (الكونغو الديموقراطية).

المباريات التي قد يغيب عنها: تشيلسي (على أرضه)، مانشستر يونايتد (خارج أرضه)، بيرنلي (خارج أرضه)، كريستال بالاس (على أرضه)، ليدز يونايتد (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو المحتملة، وولفرهامبتون واندررز (خارج أرضه).

التأثير: لم يظهر يوان ويسا أبدا مع الفريق منذ انضمامه في الصيف بسبب إصابة في الركبة.

كان من المفترض أن يكون بديل إيزاك، إلا أن ولتماده حجز مكانا أساسيا في هجوم الفريق.

النادي: نوتينجهام فورست

الغائبون: ويلي بولي (كوت ديفوار) - إبراهيم سانجاري (كوت ديفوار) - أولي آينا (نيجيريا) - تايوو آونيي (نيجيريا).

المباريات التي قد يغيب عنها: فولام (خارج أرضه)، مانشستر سيتي (على أرضه)، إيفرتون (على أرضه)، أستون فيلا (خارج أرضه)، وست هام (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، أرسنال (على أرضه).

التأثير: كبير نسبيًا

كل مباريات فترة الغياب تقريبًا أمام فرق تنافس إما على البقاء أو على المراكز الأوروبية – أي مباريات حساسة.

آينا: سيعود من إصابة قوية، وقد يتأخر ظهوره مع فورست إذا طال مشوار نيجيريا في البطولة.

سانجاري: بدأ يظهر قيمته تحت المدرب الجديد شون دايش، وغيابه يعني خسارة قوة بدنية مهمة في الوسط.

بولي: خيار بديل في الدفاع، غيابه أقل تكلفة.

آونيي: حصل على فرصة جديدة، وسيحتاج فورست أن يكون كريس وود جاهزًا بدنيًا لتغطية مركز المهاجم.

النادي: سندرلاند

الغائبون: نواه صديقي (الكونغو الديموقراطية) - آرثر ماسواكو (الكونغو الديموقراطية) - شمس الدين طالبي (المغرب) - رينيلدو ماندافا (موزمبيق) - حبيب ديارا (السنغال) - سيمون أدينجرا (كوت ديفوار) برتراند تراوري (بوركينا فاسو).

المباريات التي قد يغيب عنها: برايتون (خارج أرضه)، ليدز يونايتد (على أرضه)، مانشستر سيتي (على أرضه)، توتنام هوتسبير (خارج أرضه)، برينتفورد (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس (على أرضه).

التأثير: أكثر الأندية تأثرا في الدوري الإنجليزي في ظل غياب 7 لاعبين، ينهم صديقي الذي بدأ كل المباريات أساسيا، وديارا أغلى صفقة في تاريخ النادي

النادي: توتنام هوتسبير

الغائبون: باب سار (السنغال) - إيف بيسوما (مالي).

المباريات التي قد يغيب عنها: ليفربول (على أرضه)، كريستال بالاس (خارج أرضه)، برينتفورد (خارج أرضه)، سندرلاند (على أرضه)، بورنموث (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وست هام يونايتد (على أرضه).

التأثير:

سار له التأثير الأكبر بين الثنائي، حيث أصبح خيارا في تدوير اللاعبين في وسط الملعب، أما بيسوما فلا يلعب بشكل أساسي.

ولن يغيب محمد قدوس عن توتنام في ظل فشل غانا في التأهل لكأس الأمم

النادي: وست هام

الغائبون: آرون وان-بيساكا (الكونغو الديموقراطية) - الحاج مالك ضيوف (السنغال).

المباريات التي قد يغيب عنها: مانشستر سيتي (خارج أرضه)، فولام (على أرضه)، برايتون (على أرضه)، وولفرهامبتون واندررز (خارج أرضه)، نوتنجهام فورست (على أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، توتنام هوتسبير (خارج أرضه).

التأثير: كلاهما من العناصر الأساسية عند نونو سانتو

وان بيساكا يمكن تعويضه جزئيًا بـ كايل ووكر-بيترز، الذي أثبت كفاءة وسجل هدفًا مؤخرًا.

أما غياب ضيوف فقد يتزامن مع عودة الشاب أولي سكارلز من الإصابة، ما يخفف الصدمة بعض الشيء.

النادي: ولفرهامبتون

الغائبون:إيمانويل أجبادو (كوت ديفوار) - تولولو أروكوداري (نيجيريا) - تاوندا تشيرِيوا (زيمبابوي) - مارشال مونيتسي (زيمبابوي) - جاكسون تشاتشوا (الكاميرون).

المباريات التي قد يغيب عنها: برينتفورد (على أرضه)، ليفربول (خارج أرضه)، مانشستر يونايتد (خارج أرضه)، وست هام يونايتد (على أرضه)، إيفرتون (خارج أرضه)، مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد (على أرضه).

التأثير:

الفريق في وضع صعب ويصارع على البقاء، ويبرز من بين الأفارقة مارشال مونيتسي الذي يلعب أساسيا في تشكيل الفريق.