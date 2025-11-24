روني: صلاح لا يساعد في الدفاع.. ولو كنت مكان سلوت لاتخذت قرارا كبيرا من أجل الفريق

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

طالب واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول باتخاذ قرار كبير بإراحة محمد صلاح من التشكيلة الأساسية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعرض ليفربول للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام كل من مانشستر سيتي ونوتنجهام.

وفي آخر 11 مباراة خاضهم ليفربول خسر 8 وفاز في 3 فقط.

أخبار متعلقة:
بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول ثلاثية في أنفليد.. ليفربول يسقط أمام نونتجهام ويعيد رقما سلبيا منذ 10 سنوات

وقال روني في أحدث حلقة من بودكاست عبر شبكة بي بي سي: "لو كنت مكان سلوت، سأحاول اتخاذ قرار كبير ليكون له تأثير على باقي الفريق".

وأوضح "صلاح لا يساعدهم دفاعيًا، إذا كنت أحد اللاعبين الجدد على مقاعد البدلاء ورأيت أنه لا يجري - رغم أنه أسطورة النادي وكل ما فعله للفريق - فما الرسالة التي يرسلها لك ذلك؟"

ويذكر أن صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، أصبح أول لاعب في تاريخ البريمييرليج ينهي الموسم بأعلى عدد أهداف وصناعة أهداف ويحقق جائزة لاعب الموسم في الموسم الماضي.

وساهم مستواه الرائع في تتويج ليفربول باللقب في أول موسم كامل لأرني سلوت كمدرب بعد توليه المسؤولية خلفًا ليورجن كلوب.

وبعد صيف حافل بصفقات مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك مقابل 241 مليون جنيه إسترليني، يعاني ليفربول هذا الموسم ويحتل المركز 11 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

وتابع روني "يمر ليفربول بوقت صعب، أليس كذلك؟. لابد أن تنظر إلى تأثير ما حدث لجوتا على زملائه، وهذا بلا شك له أثر على الفريق. لكن لا يوجد عذر لعدم القتال وعدم التدخل الدفاعي".

وحول استمرار مقارنة سلوت بكلوب، أوضح روني: "أعتقد أن أمام سلوت مهمة كبيرة لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات. المشكلة أن اسم كلوب يُذكر دائمًا عند أي سلسلة نتائج سلبية".

وأضاف "هذا مثل ما حدث مع سير أليكس فيرجسون عندما تولى ديفيد مويس أو لويس فان جال مانشستر يونايتد، كان اسم فيرجسون دائمًا يُذكر".

وشدد "مع سلوت، كلوب يظل حاضرًا في ذهن الجماهير. لكن أعتقد أن على مشجعي ليفربول دعم سلوت والمضي قدمًا".

واختتم تصريحاته: "ليفربول يحتاج أن يركز على مدربه الحالي ويقف خلفه".

ليفربول يعاني هذا الموسم حيث خسر الفريق ست مباريات من أصل 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي حدث لهم فقط مرة أخرى في موسم 2014-15.

كما أصبح الفريق رابع بطل سابق في الدوري يبدأ الموسم بهذه الخسائر بعد بلاكبيرن 1995-96 وتشيلسي 2015-16 وليستر 2016-17، كما أن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لأول مرة منذ أبريل 1965 تحت قيادة بيل شانكلي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com https://hayters.com/

الدوري الإنجليزي ليفربول صلاح
نرشح لكم
3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم جوارديولا: لا نواجه مشاكل مع الجدول المزدحم بالمباريات أرتيتا: تروسار لم يكن ليغادر أرسنال أبدا في الصيف بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة إيزي بعد الهاتريك في توتنام: إنه يوم خاص لي ولعائلتي أرتيتا: منحنا الجمهور ما يستحقه في الدربي.. وإيزي كان يمكنه تسجيل 5 أهداف فرانك لن ينساه طوال حياته.. "هاتريك" إيزي يقود أرسنال للفوز على توتنام برباعية في الدربي انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) توتنام.. فوز الجانرز
أخر الأخبار
عودة راشفورد لقائمة برشلونة من أجل مواجهة تشيلسي 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استمرار غياب كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا 2 17 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: هذا سبب أهمية مواجهة ليفركوزن.. وأعتذر على واقعة المصور 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية 36 دقيقة | الدوري المصري
كوليسالا حكما لمواجهة المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد الراحة.. الجيش الملكي يدشن استعداداته لمواجهة الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن إصابة "دولا".. ومدة غيابه عن فريق السلة ساعة | كرة سلة
الأعلى للإعلام يعلن منع ظهور رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي لمدة شهرين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517783/روني-صلاح-لا-يساعد-في-الدفاع-ولو-كنت-مكان-سلوت-لاتخذت-قرارا-كبيرا-من-أجل-الفريق