روني: صلاح لا يساعد في الدفاع.. ولو كنت مكان سلوت لاتخذت قرارا كبيرا من أجل الفريق

طالب واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول باتخاذ قرار كبير بإراحة محمد صلاح من التشكيلة الأساسية.

وتعرض ليفربول للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام كل من مانشستر سيتي ونوتنجهام.

وفي آخر 11 مباراة خاضهم ليفربول خسر 8 وفاز في 3 فقط.

وقال روني في أحدث حلقة من بودكاست عبر شبكة بي بي سي: "لو كنت مكان سلوت، سأحاول اتخاذ قرار كبير ليكون له تأثير على باقي الفريق".

وأوضح "صلاح لا يساعدهم دفاعيًا، إذا كنت أحد اللاعبين الجدد على مقاعد البدلاء ورأيت أنه لا يجري - رغم أنه أسطورة النادي وكل ما فعله للفريق - فما الرسالة التي يرسلها لك ذلك؟"

ويذكر أن صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، أصبح أول لاعب في تاريخ البريمييرليج ينهي الموسم بأعلى عدد أهداف وصناعة أهداف ويحقق جائزة لاعب الموسم في الموسم الماضي.

وساهم مستواه الرائع في تتويج ليفربول باللقب في أول موسم كامل لأرني سلوت كمدرب بعد توليه المسؤولية خلفًا ليورجن كلوب.

وبعد صيف حافل بصفقات مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك مقابل 241 مليون جنيه إسترليني، يعاني ليفربول هذا الموسم ويحتل المركز 11 برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

وتابع روني "يمر ليفربول بوقت صعب، أليس كذلك؟. لابد أن تنظر إلى تأثير ما حدث لجوتا على زملائه، وهذا بلا شك له أثر على الفريق. لكن لا يوجد عذر لعدم القتال وعدم التدخل الدفاعي".

وحول استمرار مقارنة سلوت بكلوب، أوضح روني: "أعتقد أن أمام سلوت مهمة كبيرة لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات. المشكلة أن اسم كلوب يُذكر دائمًا عند أي سلسلة نتائج سلبية".

وأضاف "هذا مثل ما حدث مع سير أليكس فيرجسون عندما تولى ديفيد مويس أو لويس فان جال مانشستر يونايتد، كان اسم فيرجسون دائمًا يُذكر".

وشدد "مع سلوت، كلوب يظل حاضرًا في ذهن الجماهير. لكن أعتقد أن على مشجعي ليفربول دعم سلوت والمضي قدمًا".

واختتم تصريحاته: "ليفربول يحتاج أن يركز على مدربه الحالي ويقف خلفه".

ليفربول يعاني هذا الموسم حيث خسر الفريق ست مباريات من أصل 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي حدث لهم فقط مرة أخرى في موسم 2014-15.

كما أصبح الفريق رابع بطل سابق في الدوري يبدأ الموسم بهذه الخسائر بعد بلاكبيرن 1995-96 وتشيلسي 2015-16 وليستر 2016-17، كما أن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لأول مرة منذ أبريل 1965 تحت قيادة بيل شانكلي.

