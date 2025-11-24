الشناوي وعبد القادر وشكري.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل مواجهة الجيش الملكي

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 13:48

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الزمالك - محمد الشناوي

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عن نتيجة الأشعة الطبية التي خضع لها الثلاثي محمد الشناوي وأحمد عبد القادر ومحمد شكري.

أحمد عبد القادر

النادي : الأهلي

محمد شكري

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب عبد القادر وشكري عن مواجهة شبيبة القبائل في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بينما تم استبدال محمد الشناوي بسبب تعرضه للإصابة خلال المباراة التي حسمها الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكشف أحمد جاب الله تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق كالآتي:

- محمد الشناوي يعاني من إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

- أحمد عبد القادر تعرض لإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية.

- محمد شكري يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

وبذلك يغيب محمد الشناوي لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وفقا لتعافيه من الإصابة.

ويخضع الثلاثي لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الخاص به لتجهيزه من الناحية الطبية تمهيدا للعودة للمشاركة من جديد.

وبذلك يغيب الشناوي عن مواجهة الجيش الملكي المقرر لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى حارس مرمى الأهلي للعودة سريعا قبل معسكر منتخب مصر الذي يتخلله مباراة ودية أمام نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل ضمن الاستعداد لأمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبلين.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي محمد الشناوي محمد شكري أحمد عبد القادر
