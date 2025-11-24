حكيمي يوضح موقفه من اللحاق بكأس أمم إفريقيا

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 13:13

كتب : FilGoal

ركلة جزاء من أيمن أشرف لـ أشرف حكيمي - مصر أمام المغرب

كشف أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان جديد حالته الصحية قبل أقل من شهر على انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل أوائل الشهر الجاري، مما جعله يغيب عن معسكر منتخب بلاده في نوفمبر وعن مباريات فريقه.

وقال حكيمي في تصريحات لقناة canal+: "حالتي أصبحت أفضل بكثير، التورم اختفى ولم أعد أشعر بالألم".

وأضاف "أنا متفائل، وفي قمة التركيز من أجل العودة، أواصل العمل بجد من أجل الوصول لحالة بدنية جيدة قبل كأس أمم إفريقيا".

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويسابق حكيمي الزمن من أجل اللحاق بكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وبدأ لاعب ريال مدريد السابق مرحلة التأهيل من الإصابة القوية في صالة الجيمانزيوم.

حكيمي تعرض لالتواء حاد في الكاحل الأيسر وسيغيب لعدة أسابيع.

حين أصيب، ذكرت جريدة أس أن حكيمي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ.

وذلك قبل نحو شهر ونصف من كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب.

وأضاف التقرير أن حكيمي قد يغيب عن مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية التي تقام ببلاده ديسمبر المقبل في حالة تواجده في قائمة وليد الركراكي.

الفحوصات التي خضع لها عقب إصابته ضد بايرن ميونيخ أظهرت حاجته إلى تثبيت المفصل لمدة أسبوعين، ثم سيغيب لمدة 6 إلى 8 أسابيع أخرى حتى يتعافى تماما.

أشرف حكيمي المغرب كأس أمم إفريقيا باريس سان جيرمان
