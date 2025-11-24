جوارديولا: لا نواجه مشاكل مع الجدول المزدحم بالمباريات

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبيه يرغبون في جدول مزدحم بالمباريات خلال الأشهر القليلة المقبلة ليتمكنوا من المنافسة على الألقاب.

كانت الهزيمة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي هي الأولى للسماوي من 14 مباراة خلال 49 يومًا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد اعتدنا على الجدول المزدحم بالمباريات، لقد فزنا بالثلاثية والرباعية بهذه الطريقة".

وأضاف "تحقيق الألقاب جاء من اللعب مرتين كل أسبوع. نحن معتادون على ذلك. إنها ليست مشكلة".

ولن تتوقف مباريات سيتي في الأشهر القليلة المقبلة، حتى التوقف الدولي في مارس المقبل.

ويستعد سيتي لاستضافة باير ليفركوزن يوم الثلاثاء في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل سيتي المركز الرابع في جدول مرحلة الدوري، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر.