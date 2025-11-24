أرتيتا: تروسار لم يكن ليغادر أرسنال أبدا في الصيف

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

لياندرو تروسار

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، أن ليوناردو تروسار لم يكن ليغادر الجانرز في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة مترو "تروسار لم يكن قريبا أبدا من المغادرة لأن النادي منع أي احتمال من هذا القبيل".

وكانت عدة أندية ترغب في ضم تروسار خلال الانتقالات الصيفية الماضية وأبرزها بايرن ميونيخ، وبشكتاش، خاصة مع تعاقد الجانرز مع نونو مادويكي، وإيبيريتشي إيزي، وفيكتور جيوكيريس، بالإضافة إلى وجود مارتينيلي، وهو ما زاد من احتمالية رحيله.

وتألق تروسار ونجح في تسجيل الهدف الافتتاحي ضمن رباعية أرسنال في شباك توتنام بديربي شمال لندن.

وشارك تروسار صاحب الـ30 عاما، في 14 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف.

وأضاف أرتيتا "كانت واحدة من أفضل مباريات تروسار مع أرسنال، لعب بشراسة وفعالية، سواءً مع الكرة أو بدونها، وكان بإمكانه تسجيل هدف أو هدفين آخرين، وشارك في العديد من المبادرات الإيجابية، هذا ما نحتاجه على الصعيد الفردي، كان أداء اللاعبين ممتازًا اليوم".

وواصل أرسنال نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي، واستغل تعثر منافسيه مانشستر سيتي وليفربول، ليصل إلى النقطة 29 في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 18 في المركز التاسع.

