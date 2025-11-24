الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية، وشهدت انتصار فريقي الزمالك والمصري في الجولة الافتتاحية.

وتنطلق الجولة الثانية مساء الجمعة المقبل، قبل أن تتوقف المسابقة لحين انتهاء أمم إفريقيا والعودة يوم 25 من شهر يناير.

ولم تشهد مباريات الجولة الأولى أي تعادل خلال مواجهات جميع المجموعات.

ويستعرض لكم FilGoal.com نتائج ومواعيد وترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى.

النتائج

المجموعة الأولى

دجوليبا المالي 0 - 1 أولمبيك آسفي المغربي

مولودية الجزائر 3 - 2 سان بيدرو الإيفواري

المجموعة الثانية

الوداد 3 - 0 نيروبي الكيني

مانياما الكونغولي 2 - 0 عزام التنزاني

المجموعة الثالثة

ستيلينبوش الجنوب إفريقي 1 - 0 أوتوهو الكونغولي

شباب بلوزداد الجزائري 2 - 0 سينجيدا التنزاني

المجموعة الرابعة

الزمالك 1 - 0 زيسكو الزامبي

المصري 2 - 1 كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

---------------

ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

1- أولمبيك آسفي - 3 نقاط (+1)

2- مولودية الجزائر - 3 نقاط (+1)

3- دجوليبا - 0 نقاط (1-)

4- سان بيدرو - 0 نقاط (1-)

المجموعة الثانية

1- الوداد - 3 نقاط (+3)

2- مانياما - 3 نقاط (+2)

3- عزام - 0 نقاط (2-)

4- نيروبي - 0 نقاط (3-)

المجموعة الثالثة

1- شباب بلوزداد - 3 نقاط (+2)

2- ستيلينبوش - 3 نقاط (+1)

3- أوتوهو - 0 نقاط (1-)

4- سينجيدا - 0 نقاط (2-)

المجموعة الرابعة

1- المصري - 3 نقاط (+1)

2- الزمالك - 3 نقاط (+1)

3- كايزر تشيفز - 0 نقاط (1-)

4- زيسكو - 0 نقاط (1-)

-----------------

مواعيد الجولة الثانية

الجمعة 28 نوفمبر

زيسكو × المصري - 3 عصرا

عزام × الوداد - 6 مساء

السبت 29 نوفمبر

أوتوهو × شباب بلوزداد - 3 عصرا

كايزر تشيفز × الزمالك - 3 عصرا

الأحد 30 نوفمبر

نيروبي × مانياما - 3 عصرا

أولمبيك آسفي × مولودية الجزائر - 6 مساء

سان بيدرو × دجوليبا - 6 مساء

سينجيدا × ستيلينبوش - 6 مساء