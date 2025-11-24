دوري أبطال إفريقيا - "تفوق مصري".. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وشهدت تفوق مصري بفوز بيراميدز حامل اللقب، والأهلي البطل التاريخي للمسابقة.

وتنطلق الجولة الثانية مساء الجمعة المقبل، قبل أن تتوقف المسابقة لحين انتهاء أمم إفريقيا والعودة يوم 23 من شهر يناير.

وشهدت مباريات الجولة الأولى تعادلا سلبيا وحيدا كان من نصيب مواجهة الترجي أمام استاد مالي.

ويستعرض لكم FilGoal.com نتائج ومواعيد وترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى.

النتائج

المجموعة الأولى

بيراميدز 3 - 0 ريفرز يونايتد النيجيري

نهضة بركان 3 - 0 باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية

الأهلي 4 - 1 شبيبة القبائل الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني 1 - 0 الجيش الملكي المغربي

المجموعة الثالثة

الهلال السوداني 2 - 1 مولودية الجزائر

صنداونز 3 - 1 إلوي لوبوبو الكونغولي

المجموعة الرابعة

الترجي 0-0 استاد مالي

سيمبا التنزاني 0 - 1 بترو أتلتيكو الأنجولي

---------------

ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

1- بيراميدز - 3 نقاط (+3)

2- نهضة بركان - 3 نقاط (+3)

3- ريفرز يونايتد - 0 نقاط (3-)

4- باور ديناموز - 0 نقاط (3-)

المجموعة الثانية

1- الأهلي - 3 نقاط (+3)

2- يانج أفريكانز - 3 نقاط (+1)

3- الجيش الملكي - 0 نقاط (1-)

4- شبيبة القبائل - 0 نقاط (3-)

المجموعة الثالثة

1- صنداونز - 3 نقاط (+2)

2- الهلال - 3 نقاط (+1)

3- مولودية الجزائر - 0 نقاط (1-)

4- لوبوبو - 0 نقاط (2-)

المجموعة الرابعة

1- بترو أتلتيكو - 3 نقاط (+1)

2- الترجي - نقطة واحدة (0)

3- استاد مالي - نقطة واحدة (0)

4- سيمبا - 0 نقاط (1-)

-----------------

مواعيد الجولة الثانية

الجمعة 28 نوفمبر

ريفيرز يونايتد × نهضة بركان - 6 مساء

استاد مالي × سيمبا - 6 مساء

الجيش الملكي × الأهلي - 9 مساء

شبيبة القبائل × يانج أفريكانز - 9 مساء

مولودية الجزائر × صنداونز - 9 مساء

السبت 29 نوفمبر

بترو أتلتيكو × الترجي - 6 مساء

باور ديناموز × بيراميدز - 6 مساء

الأحد 30 نوفمبر

لوبوبو × الهلال - 3 عصرا