بيان من الهلال السوداني بشأن "الأحداث المؤسفة" التي عقبت مواجهة مولودية الجزائر

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا رسميا بشأن الأحداث التي وقعت بعد مواجهة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد تغلب على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي أقيمت في رواندا.

وبعد المباراة اندلعت اشتباكات بين الفريقين، واضطر الأمن للتدخل لحماية جان كلود جيروموجيشا لاعب الهلال تحديدا الذي كان محط استهداف الفريق الجزائري.

وتشير تقارير إلى أن سبب اندلاع المشاجرة هو إلقاء جيروموجيشا زجاجة مياه باتجاه مقاعد بدلاء المولودية.

وجاء بيان الهلال السوداني كالآتي:

"يتابع مجلس إدارة نادي الهلال عن كثب الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد لقاء الهلال ومولودية الجزائر خارج الملعب، إذ اعتدى مناصروا فريق مولودية الجزائر على مناصري نادي الهلال برواندا، وأصيب على أثر هذه الاعتداءات جمهور الهلال، إصابات متفاوتة الخطورة وتم حجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

ندين هذا السلوك غير الرياضي الذي بدر من جمهور المولودية بأشد العبارات، وهذا السلوك لا يعبر عن طيب العلاقات الأخوية مع الأشقاء في الجزائر بصفة عامة والاندية الرياضية الجزائرية بصفة خاصة.

نشكر سفير جمهورية السودان بدولة رواندا على اهتمامه الكبير ومتابعته المباشرة للإجراءات القانونية مع الجهات ذات الصلة بدولة رواندا.

كما نشكر السلطات والأجهزة الأمنية في رواندا، على القيام بواجبها بكل مهنية سواء داخل الملعب بعد صافرة النهاية أو خارجه.

يطالب نادي الهلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأخذ في الاعتبار هذه الأحداث وتطبيق القانون حفاظاً على سلامة بعثتنا ولاعبينا وجمهورنا، من أي تصرفات عدائية قد تقع مستقبلا.

نؤكد لجماهير نادينا بأن مجلس الإدارة يتابع تطورات الحادث أولا بأول، ووجه البعثة الإدارية برواندا متابعة حالة المصابين، تحت إشراف السفارة السودانية برواندا وتقديم الدعم المطلوب للمصابين".

ويحل الهلال ضيفا على إيلوي لوبوبو الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان لوبوبو قد خسر مباراته الافتتاحية أمام صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.