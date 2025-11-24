بيان من الهلال السوداني بشأن "الأحداث المؤسفة" التي عقبت مواجهة مولودية الجزائر

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - مولودية الجزائر

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا رسميا بشأن الأحداث التي وقعت بعد مواجهة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد تغلب على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي أقيمت في رواندا.

وبعد المباراة اندلعت اشتباكات بين الفريقين، واضطر الأمن للتدخل لحماية جان كلود جيروموجيشا لاعب الهلال تحديدا الذي كان محط استهداف الفريق الجزائري.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية – حبيبة عصام وصبري على رأس قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي دوري أبطال إفريقيا - الملعب المالي يفرض التعادل على الترجي مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز ينتصر على الجيش الملكي في افتتاح مشوار أبطال إفريقيا

وتشير تقارير إلى أن سبب اندلاع المشاجرة هو إلقاء جيروموجيشا زجاجة مياه باتجاه مقاعد بدلاء المولودية.

وجاء بيان الهلال السوداني كالآتي:

"يتابع مجلس إدارة نادي الهلال عن كثب الأحداث المؤسفة التي وقعت بعد لقاء الهلال ومولودية الجزائر خارج الملعب، إذ اعتدى مناصروا فريق مولودية الجزائر على مناصري نادي الهلال برواندا، وأصيب على أثر هذه الاعتداءات جمهور الهلال، إصابات متفاوتة الخطورة وتم حجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

ندين هذا السلوك غير الرياضي الذي بدر من جمهور المولودية بأشد العبارات، وهذا السلوك لا يعبر عن طيب العلاقات الأخوية مع الأشقاء في الجزائر بصفة عامة والاندية الرياضية الجزائرية بصفة خاصة.

نشكر سفير جمهورية السودان بدولة رواندا على اهتمامه الكبير ومتابعته المباشرة للإجراءات القانونية مع الجهات ذات الصلة بدولة رواندا.

كما نشكر السلطات والأجهزة الأمنية في رواندا، على القيام بواجبها بكل مهنية سواء داخل الملعب بعد صافرة النهاية أو خارجه.

يطالب نادي الهلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأخذ في الاعتبار هذه الأحداث وتطبيق القانون حفاظاً على سلامة بعثتنا ولاعبينا وجمهورنا، من أي تصرفات عدائية قد تقع مستقبلا.

نؤكد لجماهير نادينا بأن مجلس الإدارة يتابع تطورات الحادث أولا بأول، ووجه البعثة الإدارية برواندا متابعة حالة المصابين، تحت إشراف السفارة السودانية برواندا وتقديم الدعم المطلوب للمصابين".

ويحل الهلال ضيفا على إيلوي لوبوبو الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان لوبوبو قد خسر مباراته الافتتاحية أمام صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

دوري أبطال إفريقيا الهلال مولودية الجزائر
نرشح لكم
الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى دوري أبطال إفريقيا - "تفوق مصري".. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى كأس الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز.. والمصري أمام زيسكو الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد عبد الرؤوف: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.. ولا يوجد بدلاء في بعض المراكز الجزيري: كان ينقصنا الحركية ضد زيسكو لكن الأهم الفوز في ليلة وداع "الكونت".. الزمالك يكرم محمد صبري بالفوز على زيسكو
أخر الأخبار
جوارديولا: لا نواجه مشاكل مع الجدول المزدحم بالمباريات 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط 9 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: تروسار لم يكن ليغادر أرسنال أبدا في الصيف 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - متى يتحدد منافس مصر الأخير في دور المجموعات 22 دقيقة | كأس العرب
الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات 34 دقيقة | كأس العرب
دوري أبطال إفريقيا - "تفوق مصري".. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى ساعة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يجدد عقد مدافعه حتى 2030 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517770/بيان-من-الهلال-السوداني-بشأن-الأحداث-المؤسفة-التي-عقبت-مواجهة-مولودية-الجزائر