بيلد: ليفربول قد يفضل بيع كوناتي خلال يناير في هذه الحالة

ذكرت جريدة بيلد أن نادي ليفربول يدرس بيع مدافعه إبراهيما كوناتي خلال يناير المقبل.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول الصيف المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي فريق في يناير على أن ينضم له في الصيف.

وأوضح التقرير أن ليفربول يفضل بيع إبراهيما كوناتي في يناير إذا لم يكن مستعدا لتوقيع عقد جديد.

ليفربول يواصل مفاوضة كوناتي، ولكن دون اتفاق حتى الآن، وفقا لتقارير عديدة.

ويبدو ذلك كرد فعل على معلومة أخرى تكشفت مؤخرا، وهي رغبة ريال مدريد في ضمه خلال الصيف الماضي.

وانضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وحقق المدافع الفرنسي مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.