"ساهم في 4 أهداف".. ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي الدوري الأمريكي بعد تخطي سينسيناتي

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 - 09:40

كتب : محمد سمير

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد ناشفيل

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي إلى نصف نهائي الدوري الأمريكي لموسم 2025.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على سينسيناتي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات ربع النهائي.

وبذلك يحجز إنتر ميامي مقعده في المربع الذهبي.

أخبار متعلقة:
تيباس يرد على بيريز: خطاب إقصائي متكرر.. ومغالطات حول مشروع CVC واتفاق ميامي ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لربع نهائي الدوري الأمريكي ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام ناشفيل واللجوء لمباراة فاصلة بالدوري الأمريكي ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل في افتتاح الإقصائيات

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 19.

أما في الشوط الثاني فصنع ميسي الأهداف الثلاثة لكل من ماتيو سيلفيتي وثنائية تاديو أليندي.

ورفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف في المرحلة الإقصائية بجانب صناعة 6 أهداف آخرى، ليصبح الأكثر مساهمة بـ 12 هدفا قبل انطلاق نصف النهائي.

بينما يأتي خلفه مواطنه تاديو أليندي بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف.

وكان ميسي قد توج بجائزة هداف الدوري الأمريكي هذا الموسم بمرحلة المجموعات للقسمين الشرقي والغربي.

ويواجه إنتر ميامي فريق نيويورك سيتي فجر الأحد المقبل ضمن منافسات نصف النهائي.

ويسعى إنتر ميامي لوصول نهائي الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي ليونيل ميسي
نرشح لكم
جلوبو: إصابة جديدة لـ نيمار واقتراب غيابه عن مواجهة إنترناسيونال كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل "ذكي جدا ورائع".. ترامب يتحدث عن لقائه بـ رونالدو 5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم أنشيلوتي: باب منتخب البرازيل مفتوح أمام نيمار بشرط انتهت - تحديد جميع المتنافسين في قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك تقرير يكشف تفاصيل زيارة رونالدو "سفير السعودية" للبيت الأبيض ولقاء ترامب
أخر الأخبار
بـ 10 لاعبين لأغرب سبب.. إيفرتون يهزم مانشستر يونايتد 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى 8 ساعة | الدوري المصري
وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره 9 ساعة | الدوري المصري
العوضي: فاز الأهلي وشكرا.. ولاعب الاتحاد صغير ولكن 9 ساعة | كرة سلة
مؤتمر فليك: تشيلسي من أفضل الفرق في العالم.. وحدث خطأ أثناء علاج رافينيا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في صالة الألعاب.. وموقفه من مواجهة تشيلسي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد سلامة: الاتحاد سيتظلم على قرارات اتحاد السلة بشأن نهائي المرتبط 10 ساعة | كرة سلة
الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ 10 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517761/ساهم-في-4-أهداف-ميسي-يقود-إنتر-ميامي-لنصف-نهائي-الدوري-الأمريكي-بعد-تخطي-سينسيناتي