"ساهم في 4 أهداف".. ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي الدوري الأمريكي بعد تخطي سينسيناتي

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي إلى نصف نهائي الدوري الأمريكي لموسم 2025.

وتغلب إنتر ميامي على سينسيناتي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات ربع النهائي.

وبذلك يحجز إنتر ميامي مقعده في المربع الذهبي.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 19.

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score 🤩 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

أما في الشوط الثاني فصنع ميسي الأهداف الثلاثة لكل من ماتيو سيلفيتي وثنائية تاديو أليندي.

ورفع ميسي رصيده إلى 6 أهداف في المرحلة الإقصائية بجانب صناعة 6 أهداف آخرى، ليصبح الأكثر مساهمة بـ 12 هدفا قبل انطلاق نصف النهائي.

بينما يأتي خلفه مواطنه تاديو أليندي بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف.

وكان ميسي قد توج بجائزة هداف الدوري الأمريكي هذا الموسم بمرحلة المجموعات للقسمين الشرقي والغربي.

ويواجه إنتر ميامي فريق نيويورك سيتي فجر الأحد المقبل ضمن منافسات نصف النهائي.

ويسعى إنتر ميامي لوصول نهائي الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه.