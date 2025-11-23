عبد الرؤوف: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.. ولا يوجد بدلاء في بعض المراكز

يرى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك أن فريقه كان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في شباك زيسكو الزامبي.

وفاز الزمالك على زيسكو بهدف دون رد في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الرؤوف عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نستطيع حسم المباراة في الشوط الأول إذا سجلنا الفرص السهلة التي أتيحت لنا، لن أقول إنه إهمال من اللاعبين ولكن كان من الممكن التعامل مع الفرص بشكل أفضل".

وأضاف "في الكثير من الأوقات نجعل الأمور أصعب على أنفسنا، والكثير من اللاعبين يعانون من الضغط بسبب التوقف الدولي وخوض مباريات كثيرة مع المنتخبات".

وأكمل "بعض اللاعبين عائدين من إصابات مثل محمود جهاد وآدم كايد، وأيضا انضم البعض في وقت متأخر مثل شيكو بانزا، نحتاج لتخطي هذه الفترة الصعبة والأهم هو الفوز وحصد النقاط لأننا نبدأ البطولة كل مرة بشكل سيئ".

وأشار "لا يوجد بدلاء في بعض المراكز، ومحمد إسماعيل مصاب وتعرض أيضا نبيل عماد للإصابة، هذه ظروف صعبة نمر بها ويجب أن نخرج منها بأفضل المكاسب".

وأتم تصريحاته "في بعض الأوقات لم أكن راضيا عن التحولات الهجومية والدفاعية، ويجب أن نتعامل جيدا مع كل الظروف التي يمر بها الفريق وهذا ما يجب على الجمهور أن يعرفه حتى إذا كان غير راض عن الأداء، والفوز في المباريات المقبلة سيمنحنا الهدوء والراحة".