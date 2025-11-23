عبد الرؤوف: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.. ولا يوجد بدلاء في بعض المراكز

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف

يرى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك أن فريقه كان يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف في شباك زيسكو الزامبي.

وفاز الزمالك على زيسكو بهدف دون رد في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الرؤوف عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نستطيع حسم المباراة في الشوط الأول إذا سجلنا الفرص السهلة التي أتيحت لنا، لن أقول إنه إهمال من اللاعبين ولكن كان من الممكن التعامل مع الفرص بشكل أفضل".

أخبار متعلقة:
الجزيري: كان ينقصنا الحركية ضد زيسكو لكن الأهم الفوز في ليلة وداع "الكونت".. الزمالك يكرم محمد صبري بالفوز على زيسكو

وأضاف "في الكثير من الأوقات نجعل الأمور أصعب على أنفسنا، والكثير من اللاعبين يعانون من الضغط بسبب التوقف الدولي وخوض مباريات كثيرة مع المنتخبات".

وأكمل "بعض اللاعبين عائدين من إصابات مثل محمود جهاد وآدم كايد، وأيضا انضم البعض في وقت متأخر مثل شيكو بانزا، نحتاج لتخطي هذه الفترة الصعبة والأهم هو الفوز وحصد النقاط لأننا نبدأ البطولة كل مرة بشكل سيئ".

وأشار "لا يوجد بدلاء في بعض المراكز، ومحمد إسماعيل مصاب وتعرض أيضا نبيل عماد للإصابة، هذه ظروف صعبة نمر بها ويجب أن نخرج منها بأفضل المكاسب".

وأتم تصريحاته "في بعض الأوقات لم أكن راضيا عن التحولات الهجومية والدفاعية، ويجب أن نتعامل جيدا مع كل الظروف التي يمر بها الفريق وهذا ما يجب على الجمهور أن يعرفه حتى إذا كان غير راض عن الأداء، والفوز في المباريات المقبلة سيمنحنا الهدوء والراحة".

الزمالك الكونفدرالية أحمد عبد الرؤوف
نرشح لكم
الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد الجزيري: كان ينقصنا الحركية ضد زيسكو لكن الأهم الفوز في ليلة وداع "الكونت".. الزمالك يكرم محمد صبري بالفوز على زيسكو خبر في الجول - نقل نبيل عماد للمستشفى عقب إصابته ضد زيسكو "ستظل لنا أسطورة خالدة".. وداعية جماهير الزمالك للراحل محمد صبري يقترب من رقم تاريخي للأجانب.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في زيسكو خبر في الجول - خروج مصطفى أبو الخير من المستشفى بعد استقرار حالته
أخر الأخبار
الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد 10 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تأجيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة 43 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 49 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة سوبر مايك.. ميلان ينتصر على إنتر ويعزز تفوقه للدربي السادس على التوالي ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية رونالدو تحطم أرقاما قياسية لـ النصر في قمة الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
عبد الرؤوف: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.. ولا يوجد بدلاء في بعض المراكز ساعة | الكرة الإفريقية
الجزيري: كان ينقصنا الحركية ضد زيسكو لكن الأهم الفوز ساعة | الكرة الإفريقية
في ليلة وداع "الكونت".. الزمالك يكرم محمد صبري بالفوز على زيسكو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517753/عبد-الرؤوف-كنا-نستطيع-تسجيل-المزيد-من-الأهداف-ولا-يوجد-بدلاء-في-بعض-المراكز