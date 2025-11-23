الجزيري: كان ينقصنا الحركية ضد زيسكو لكن الأهم الفوز

أوضح سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أن الحركية كانت تنقص فريقه ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

وفاز الزمالك على منافسه زيسكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال اللاعب التونسي لبي إن سبورتس: "انتصار مهم لكن الأداء لم يكن الأفضل، أرى أن الأهم بداية دور المجموعات بتحقيق الفوز".

وأضاف "كان ينقصنا التحرك أكثر للأمام والحركية دون كرة".

وأنهى حديثه قائلا: "نعلم أن ظروف اللعب في الخارج ليس سهلا لكن هذه طبيعة البطولة ونعرفها جيدا، ونسعى لتحقيق الفوز على كايزر تشيفز".

وتمكن الجزيري من معادلة اليمني علي محسن في صدارة قائمة هدافي الأجانب في تاريخ الزمالك بـ 47 هدفا.

التونسي وصل لهدفه الـ 74 مع جميع الفرق المصرية التي مثلها، إذ لعب مع طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

وبهذا الفوز اقتنص الزمالك نقاط المباراة، وكذلك المصري من قبله بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

