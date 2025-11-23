في ليلة وداع "الكونت".. الزمالك يكرم محمد صبري بالفوز على زيسكو

فاز الزمالك على منافسه زيسكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد.

وودعت جماهير الزمالك أسطورة النادي الراحل محمد صبري قبل وأثناء مباراة الفريق ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

وأهدى لاعبو الزمالك قميص صبري إلى الجماهير خلال فترة الإحماء قبل المباراة.

وتواجد أبناء الراحل محمد صبري في أرض الملعب رفقة بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك مثل محمد طارق ونيرة الأحمر.

وحضر لاعبو الزمالك السابقين مثل حازم إمام وطارق السيد ومدحت عبد الهادي وأسامة نبيه الوداعية قبل المباراة رفقة أبناء زميلهم السابق محمد صبري.

وتمكن الجزيري من معادلة اليمني علي محسن في صدارة قائمة هدافي الأجانب في تاريخ الزمالك بـ 47 هدفا.

التونسي وصل لهدفه الـ 74 مع جميع الفرق المصرية التي مثلها، إذ لعب مع طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

وبهذا الفوز اقتنص الزمالك نقاط المباراة، وكذلك المصري من قبله بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

































































فرص خطيرة

ضغط الزمالك عاليا بشكل مبكر على زيسكو ونتج عنه رأسية خطيرة للغاية من ناصر ماهر بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات لكن تصدى لها حارس زيسكو في الدقيقة 4.

وسدد بيزيرا كرة قوية داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس بقدمه في الدقيقة 8.

وسدد فتوح كرة قوية بعيدة عن المرمى بعد دقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 25 سدد بيزيرا مرة أخرى تصدى لها الحارس.

وانطلق أحمد شريف بطريقة رائعة انتهت بتسديدة ضعيفة للغاية في الدقيقة 28.

وأحرز الجزيري الهدف في الدقيقة 42 بعد تسديدة مقوسة رائعة.

ودخل عبد الله السعيد في الدقيقة 61 بدلا من أحمد شريف.

وأصيب نبيل عماد بعد 8 دقائق ودخل محمود جهاد بدلا منه.

وسير الزمالك المباراة بشكل اقتصادي دون بذل الكثير من الجهد حتى حصل على نقاط المباراة.