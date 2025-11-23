"ستظل لنا أسطورة خالدة".. وداعية جماهير الزمالك للراحل محمد صبري

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 22:29

وداعية محمد صبري

ودعت جماهير الزمالك أسطورة النادي الراحل محمد صبري قبل وأثناء مباراة الفريق ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

محمد صبري

النادي : معتزل

ويواجه الزمالك منافسه زيسكو في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأهدى لاعبو الزمالك قميص صبري إلى الجماهير خلال فترة الإحماء قبل المباراة.

وتواجد أبناء الراحل محمد صبري في أرض الملعب رفقة بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك مثل محمد طارق ونيرة الأحمر.

وحضر لاعبو الزمالك السابقين مثل حازم إمام وطارق السيد ومدحت عبد الهادي وأسامة نبيه الوداعية قبل المباراة رفقة أبناء زميلهم السابق محمد صبري.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق ضم نجلي صبري، آدم وآسر لقطاع الناشئين.

وتوفي صبري عن عمر يناهز 51 عاما.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

