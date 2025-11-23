يقترب من رقم تاريخي للأجانب.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في زيسكو

سجل التونسي سيف الدين الجزيري هدفا للزمالك في شباك زيسكو يونايتد الزامبي.

ويواجه الزمالك منافسه زيسكو في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وافتتح سيف الدين الجزيري النتيجة في الدقيقة 42 بعد تسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف تمكن الجزيري من معادلة اليمني علي محسن في صدارة قائمة هدافي الأجانب في تاريخ الزمالك بـ 47 هدفا.

التونسي وصل لهدفه الـ 74 مع جميع الفرق المصرية التي مثلها، إذ لعب مع طنطا والمقاولون العرب والزمالك.

ولعب الجزيري 9 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 3 أهداف ولم يصنع.

وأحرز الجزيري جميع أهدافه مع الزمالك في الموسم الحالي في بطولة الكونفدرالية.