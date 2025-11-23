خبر في الجول - خروج مصطفى أبو الخير من المستشفى بعد استقرار حالته

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 21:37

كتب : عمرو نبيل

مصطفى أبو الخير - المصري

خرج مصطفى أبو الخير لاعب المصري من المستشفى بعد استقرار حالته حسبما علم FilGoal.com.

ونُقل لاعب المصري إلى مجمع السويس الطبي للاطمئنان على حالته الصحية عقب اصطدام رأسه خلال مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفقد اللاعب الوعي بسبب الاصطدام في الدقائق الأخيرة من المباراة.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بفوز قاتل على منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وسجل بونير موجيشا ومحمد هاشم ثنائية المصري، بينما أحرز ديلون سولومونز هدف كايزر تشيفز الوحيد.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد السويس الجديد.

وانتصر المصري في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 87 بعدما كان متعادلا بهدف لكل فريق.

وحصل المصري على نقاط المباراة قبل أن يواجه زيسكو الزامبي في المباراة المقبلة.

