إيزي بعد الهاتريك في توتنام: إنه يوم خاص لي ولعائلتي

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 21:35

كتب : ذكاء اصطناعي

إيزي - أرسنال

خطَف إيبيريتشي إيزي الأضواء في دربي شمال لندن بعد تسجيله هاتريك تاريخي ليقود أرسنال لانتصار كبير على توتنام، في ليلة وصفها بأنها "أكثر مما يمكن أن يحلم به".

وقال إيزي عبر بي بي سي: "هذا شيء جنوني. يوم خاص بالنسبة لي ولعائلتي. لم أكن أحلم حتى بما هو قريب من ذلك. كل ما أستطيع فعله هو شكر الله. يوم مميز للغاية".

وأضاف: "كنا مستعدين لأي خطة يدخل بها توتنام بفضل العمل الدقيق من الجهاز الفني. لديهم فضل كبير. واللاعبون في فريقنا يمتلكون الجودة والموهبة، ومن أي مكان كنا نشكل خطورة على المرمى".

وتابع: "قدمنا أداءً جيداً وحققنا ثلاث نقاط مهمة. ربما كان يجب أن أسجل أربعة أهداف، بصراحة. أنا دائمًا أسعى للتسجيل واستغلال الفرص. من المهم أن نكون حاسمين طوال الوقت".

واختتم: "نحن نركز على أنفسنا وعلى العمل الذي نقدمه كل يوم. ما نفعله لا يأتي صدفة".

وأصبح إيزي رابع لاعب فقط يسجل هاتريك في تاريخ المواجهات الرسمية بين أرسنال وتوتنام بعد تيد دريك (1934)، وتيري دايسون (1961)، وآلان سندرلاند (1978). كما جاء هدف لياندرو تروسار بعد 20 تمريرة، ليكون ثاني أكثر الأهداف بناءً على عدد التمريرات في مواجهات الدربي منذ موسم 2006-07.

وقاد إيبيريتشي إيزي لاعب أرسنال فريقه للفوز في دربي لندن على توتنام برباعية مقابل هدف، في ليلة تألق فيها وسجل 3 أهداف "هاتريك".

وواصل أرسنال نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي، واستغل تعثر منافسيه مانشستر سيتي وليفربول، ليصل إلى النقطة 29 في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 18 في المركز التاسع.

وأصبح إيزي المنضم حديثا إلى أرسنال نجم الدربي الأول له أمام توتنام، بعدما تألق وسجل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

