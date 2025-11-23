أرتيتا: منحنا الجمهور ما يستحقه في الدربي.. وإيزي كان يمكنه تسجيل 5 أهداف

عبّر ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن سعادته الكبيرة بالفوز في دربي شمال لندن أمام توتنام، مؤكداً أن أهمية المباراة كانت واضحة للجميع وأن الفريق نجح في إسعاد الجماهير في ليلة مميزة.

وقال أرتيتا في تصريحات لـ بي بي سي: "إنه يوم مميز جداً بالنسبة لنا. كنا نعرف أهمية المباراة وما تعنيه لجماهيرنا. أن نتمكن من منحهم هذه السعادة. فهذا يوم جميل".

وتحدث أرتيتا عن إنجاز إيزي الذي أصبح رابع لاعب فقط في التاريخ يسجل هاتريك في دربي شمال لندن: "هذا يوضح صعوبة ما حققه. في الحقيقة كان يمكنه تسجيل أربعة أو خمسة أهداف. إنه لاعب كبير قادر على صناعة لحظات سحرية تربك أي فريق".

وأضاف: "سيطرنا على كل جزء من المباراة. صنعنا فرصاً هائلة وكنا قريبين جداً من التسجيل في العديد من اللحظات، لكننا بقينا صبورين. أي لاعب نضعه في التشكيل يؤدي دوره. هذا الفريق يملك الإيمان والجودة للاستمرار في تقديم نفس المستوى".

واختتم أرتيتا: "نملك زخماً كبيراً جداً، لكن يمكنك أن ترى مدى صعوبة كل مباراة في الدوري الإنجليزي. المشوار طويل، لذلك علينا أن نسير مباراة تلو الأخرى. سنستمتع الليلة، ثم نركز على بايرن هنا وتشيلسي خارج ملعبنا. أسبوع صعب ينتظرنا".

وقاد إيبيريتشي إيزي لاعب أرسنال فريقه للفوز في دربي لندن على توتنام برباعية مقابل هدف، في ليلة تألق فيها وسجل 3 أهداف "هاتريك".

وواصل أرسنال نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي، واستغل تعثر منافسيه مانشستر سيتي وليفربول، ليصل إلى النقطة 29 في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 18 في المركز التاسع.

وأصبح إيزي المنضم حديثا إلى أرسنال نجم الدربي الأول له أمام توتنام، بعدما تألق وسجل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

