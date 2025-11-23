انتهت الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) زيسكو يونايتد

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------

انتهت

ق 81: تسديدة خطيرة من لاعب زيسكو تبعد المرمى.

ق 69: خروج نبيل عماد للإصابة ودخول محمود جهاد.

ق 61: دخول عبد الله السعيد بدلا من أحمد شريف.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جوووووول سيف الدين الجزيري بعد تسديدة مقوسة.

ق 28: انطلاقة رائعة من أحمد شريف تنتهي بتسديدة ضعيفة للغاية.

ق 25: تسديدة قوية من بيزيرا تصدى لها الحارس.

ق 9: تسديدة قوية من فتوح بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 8: تسديدة قوية من بيزيرا داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس بقدمه.

ق 4: رأسية خطيرة للغاية من ناصر ماهر بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات لكن تصدى لها حارس زيسكو.

بداية المباراة

الزمالك
عبد الرؤوف: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.. ولا يوجد بدلاء في بعض المراكز الجزيري: كان ينقصنا الحركية ضد زيسكو لكن الأهم الفوز في ليلة وداع "الكونت".. الزمالك يكرم محمد صبري بالفوز على زيسكو خبر في الجول - نقل نبيل عماد للمستشفى عقب إصابته ضد زيسكو "ستظل لنا أسطورة خالدة".. وداعية جماهير الزمالك للراحل محمد صبري يقترب من رقم تاريخي للأجانب.. الجزيري يسجل لـ الزمالك في زيسكو خبر في الجول - خروج مصطفى أبو الخير من المستشفى بعد استقرار حالته الكوكي: مباراة زيسكو هي الأهم.. ومن يريد التأهل عليه الفوز على ملعبه
