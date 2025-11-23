انتهت الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) زيسكو يونايتد

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------------

انتهت

ق 81: تسديدة خطيرة من لاعب زيسكو تبعد المرمى.

ق 69: خروج نبيل عماد للإصابة ودخول محمود جهاد.

ق 61: دخول عبد الله السعيد بدلا من أحمد شريف.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جوووووول سيف الدين الجزيري بعد تسديدة مقوسة.

ق 28: انطلاقة رائعة من أحمد شريف تنتهي بتسديدة ضعيفة للغاية.

ق 25: تسديدة قوية من بيزيرا تصدى لها الحارس.

ق 9: تسديدة قوية من فتوح بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 8: تسديدة قوية من بيزيرا داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس بقدمه.

ق 4: رأسية خطيرة للغاية من ناصر ماهر بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات لكن تصدى لها حارس زيسكو.

بداية المباراة

الزمالك
