الكوكي: مباراة زيسكو هي الأهم.. ومن يريد التأهل عليه الفوز على ملعبه

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - المصري

شدد نبيل الكوكي المدير الفني للمصري على أن مباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقبلة هي الأهم لمشوار الفريق في دور المجموعات بالكونفدرالية.

واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بفوز قاتل على منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وقال المدرب التونسي لبي إن سبورتس: "المباراة كانت صعبة وكايزر تشيفز مميز ولديه طريقة لعب معينة ولاعبيه سريعين وجماعيين بشكل كبير ومنسجمين".

وأضاف "3 نقاط مهمين في افتتاح أي دور مجموعات خاصة على أرضك ومن يريد التأهل من دور المجموعات عليه الفوز على ملعبه".

وتابع "مباراة زيسكو يونايتد هي أهم مباراة في دور المجموعات".

وأنهى حديثه قائلا: "صلاح محسن يعاني من إصابة خفيفة وكذلك باهر المحمدي ونتمنى أن إصابة أبو الخير تكون غير خطيرة".

وأقيمت المباراة على ملعب استاد السويس الجديد.

وانتصر المصري في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 87 بعدما كان متعادلا بهدف لكل فريق.

وحصل المصري على نقاط المباراة قبل أن يواجه زيسكو في المباراة المقبلة.

نبيل الكوكي المصري الكونفدرالية
