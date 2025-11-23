خبر في الجول - نقل أبو الخير إلى المستشفى عقب الاصطدام في مباراة المصري
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 20:24
كتب : عمرو نبيل
يتلقى مصطفى أبو الخير لاعب النادي المصري العلاج اللازم عقب اصطدام رأسه خلال مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
وعلم FilGoal.com أن أبو الخير تم نقله إلى المستشفى عقب نهاية المباراة، إثر فقدانه للوعي بسبب الاصطدام في الدقائق الأخيرة من المباراة.
واستهل فريق المصري مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بفوز قاتل على منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.
وسجل بونير موجيشا ومحمد هاشم ثنائية المصري، بينما أحرز ديلون سولومونز هدف كايزر تشيفز الوحيد.
وأقيمت المباراة على ملعب استاد السويس الجديد.
وانتصر المصري في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 87 بعدما كان متعادلا بهدف لكل فريق.
وحصل المصري على نقاط المباراة قبل أن يواجه زيسكو الزامبي في المباراة المقبلة.
