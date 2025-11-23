فرانك لن ينساه طوال حياته.. "هاتريك" إيزي يقود أرسنال للفوز على توتنام برباعية في الدربي
قاد إيبيريتشي إيزي لاعب أرسنال فريقه للفوز في دربي لندن على توتنام برباعية مقابل هدف، في ليلة تألق فيها وسجل 3 أهداف "هاتريك".
وواصل أرسنال نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي، واستغل تعثر منافسيه مانشستر سيتي وليفربول، ليصل إلى النقطة 29 في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.
بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 18 في المركز التاسع.
وأصبح إيزي المنضم حديثا إلى أرسنال نجم الدربي الأول له أمام توتنام، بعدما تألق وسجل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.
لن تنساه يا فرانك
قصة إيزي بدأت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما كان قريبا جدا من الانتقال إلى توتنام، وظهرت مقاطع فيديو قديمة له وهو يشجع توتنام في صغره.
لكن فجأة وعلى عكس المتوقع انتقل إيزي إلى أرسنال وهو الغريم التقليدي لتوتنام.
ولذلك تم سؤال توماس فرانك مدرب توتنام عن إيزي قبل المباراة ورد أنه لا يعرفه.
والآن لن ينسى توماس فرانك اسم إيزي طوال حياته، وذلك بعدما سجل في شباك فريقه هاتريك في أول دربي للمدرب الدنماركي مع توتنام.
وصف المباراة
تقدم أرسنال في الدقيقة 36 عن طريق تروسارد بهدف سجله بعد تمريرة رائعة من ميكيل ميرينو.
وأضاف إيزي الهدف الثاني في الدقيقة 41 بطريقة رائعة بعد المرور من الدفاع وتسديد الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أضاف إيزي الهدف الثاني له والثالث لأرسنال بتسديدة أرضية بالقدم اليسرى.
وسجل البرازيلي ريشتارليسون مهاجم توتنام أجمل أهداف المباراة في الدقيقة 55 بتسديدة من منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس دافيد رايا.
وأكمل إيزي الهاتريك في الدقيقة 76 بتسديدة على يسار الحارس فيكاريو.
ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز أرسنال في الدربي برباعية مقابل هدف.