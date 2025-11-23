المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بفوز قاتل على كايزر تشيفز

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

المصري

استهل فريق المصري مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بفوز قاتل على منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وسجل بونير موجيشا ومحمد هاشم ثنائية المصري، بينما أحرز ديلون سولومونز هدف كايزر تشيفز الوحيد.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد السويس الجديد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر خالد صبحي: جمهور المصري لا يتأخر علينا.. ومواجهة كايرز تشيفز صعبة المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا رئيس بعثة كايزر تشيفز: هدفنا هو النهائي.. وسنبذل أقصى ما لدينا أمام المصري والزمالك

وانتصر المصري في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 87 بعدما كان متعادلا بهدف لكل فريق.

وحصل المصري على نقاط المباراة قبل أن يواجه زيسكو في المباراة المقبلة.

سيطرة دون خطورة

سيطر المصري على الكرة لكن حدوث خطورة على مرمى كايزر تشيفز حتى الدقيقة 24 عندما حاول عبد الرحيم دغموم إحداث خطورة على مرمى كيزر تشيفز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن بعدت عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 57 حصل عمرو سعداوي على ركلة جزاء بعد تدخل من حارس مرمى كايزر تشيفز.

وتمكن موجيشا من تنفيذ ركلة الجزاء وتسجيلها.

وتعادل كايزر تشيفز في الدقيقة 66 عن طريق ديلون سولومونز بعد تسديدة أرضية ضعيفة.

وأحرز هاشم هدف المصري القاتل في الدقيقة 87 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

المصري الكونفدرالية كايزر تشيفز
نرشح لكم
خبر في الجول - نقل أبو الخير إلى المستشفى عقب الاصطدام في مباراة المصري تشكيل الزمالك - عودة نبيل عماد وتواجد السعيد على مقاعد البدلاء ضد زيسكو دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(1) كايرز تشيفز تشكيل المصري - كينجسلي يقود الهجوم بعد إيقاف صلاح محسن.. وظهور أول للشامي مدرب الجيش الملكي: الانتصار على الأهلي سيكون أفضل رد على خسارتنا من يانج أفريكانز خطوة ماكرة من كاليدو كوليبالي مع الهلال قبل كأس أمم إفريقيا قائمة الجزائر - غياب دغموم.. وضم بولبينة وبراهيمي وسليماني ووناس في كأس العرب
أخر الأخبار
خبر في الجول - نقل أبو الخير إلى المستشفى عقب الاصطدام في مباراة المصري 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
فرانك لن ينساه طوال حياته.. "هاتريك" إيزي يقود أرسنال للفوز على توتنام برباعية في الدربي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بفوز قاتل على كايزر تشيفز 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - عودة نبيل عماد وتواجد السعيد على مقاعد البدلاء ضد زيسكو 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب تشابه الأسماء.. ريال مدريد يعتذر لـ إلتشي في تكريم جوتا 52 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
يأمل في دربي غير غاضب.. روما يفوز على كريمونيزي ويعتلي الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر
/articles/517730/المصري-يستهل-مشواره-في-الكونفدرالية-بفوز-قاتل-على-كايزر-تشيفز