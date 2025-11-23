المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بفوز قاتل على كايزر تشيفز

استهل فريق المصري مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بفوز قاتل على منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وسجل بونير موجيشا ومحمد هاشم ثنائية المصري، بينما أحرز ديلون سولومونز هدف كايزر تشيفز الوحيد.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد السويس الجديد.

وانتصر المصري في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 87 بعدما كان متعادلا بهدف لكل فريق.

وحصل المصري على نقاط المباراة قبل أن يواجه زيسكو في المباراة المقبلة.

سيطرة دون خطورة

سيطر المصري على الكرة لكن حدوث خطورة على مرمى كايزر تشيفز حتى الدقيقة 24 عندما حاول عبد الرحيم دغموم إحداث خطورة على مرمى كيزر تشيفز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن بعدت عن المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 57 حصل عمرو سعداوي على ركلة جزاء بعد تدخل من حارس مرمى كايزر تشيفز.

وتمكن موجيشا من تنفيذ ركلة الجزاء وتسجيلها.

وتعادل كايزر تشيفز في الدقيقة 66 عن طريق ديلون سولومونز بعد تسديدة أرضية ضعيفة.

وأحرز هاشم هدف المصري القاتل في الدقيقة 87 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.