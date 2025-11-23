تشكيل الزمالك - عودة نبيل عماد وتواجد السعيد على مقاعد البدلاء ضد زيسكو
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 19:56
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه زيسكو يونايتد الزامبي.
ويواجه الزمالك منافسه زيسكو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.
وعاد نبيل عماد للتشكيل الأساسي للزمالك بعد غيابه عن الفريق في بطولة السوبر المصري.
ويتواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح
الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – ناصر ماهر
الهجوم: أحمد شريف – سيف الدين الجزيري – جوان بيزيرا
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد صبحي – بارون أوشينج – محمود جهاد – عبد الله السعيد – آدم كايد – عبد الحميد معالي – عمرو ناصر – عدي الدباغ
نرشح لكم
خبر في الجول - نقل أبو الخير إلى المستشفى عقب الاصطدام في مباراة المصري المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بفوز قاتل على كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(1) كايرز تشيفز تشكيل المصري - كينجسلي يقود الهجوم بعد إيقاف صلاح محسن.. وظهور أول للشامي مدرب الجيش الملكي: الانتصار على الأهلي سيكون أفضل رد على خسارتنا من يانج أفريكانز خطوة ماكرة من كاليدو كوليبالي مع الهلال قبل كأس أمم إفريقيا قائمة الجزائر - غياب دغموم.. وضم بولبينة وبراهيمي وسليماني ووناس في كأس العرب