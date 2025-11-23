تشكيل الزمالك - عودة نبيل عماد وتواجد السعيد على مقاعد البدلاء ضد زيسكو

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه زيسكو يونايتد الزامبي.

ويواجه الزمالك منافسه زيسكو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وعاد نبيل عماد للتشكيل الأساسي للزمالك بعد غيابه عن الفريق في بطولة السوبر المصري.

ويتواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – ناصر ماهر

الهجوم: أحمد شريف – سيف الدين الجزيري – جوان بيزيرا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي – بارون أوشينج – محمود جهاد – عبد الله السعيد – آدم كايد – عبد الحميد معالي – عمرو ناصر – عدي الدباغ