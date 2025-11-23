دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي

يواصل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز على شبيبة القبائل الجزائري.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف في افتتاح دور المجموعات للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي تريزيجيه هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

ويخرج الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية من البداية بعد فوز يانج أفريكانز على الجيش الملكي بهدف.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم 28 نوفمبر الجاري والموافق الجمعة المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب مولاي الحسن في الرباط.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.