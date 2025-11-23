انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) توتنام.. فوز الجانرز

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

إيزي

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 75: جووووول إيزي والرابع والهاتريك

ق 55: جوووووووول خرافي من ريتشارليسون

ق 46: جووووووووول إيزي والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين

ق 41: جوووووول إيزي والثاني

ق 36: جوووووول تروسارد

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي توتنام
