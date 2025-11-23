انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) توتنام.. فوز الجانرز
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 75: جووووول إيزي والرابع والهاتريك
ق 55: جوووووووول خرافي من ريتشارليسون
ق 46: جووووووووول إيزي والثالث
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين
ق 41: جوووووول إيزي والثاني
ق 36: جوووووول تروسارد
انطلاق المباراة
