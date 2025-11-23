أستون فيلا يقتحم المربع الذهبي بفوز مثير على ليدز

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

اقتحم أستون فيلا المربع الذهبي للدوري الإنجليزي وذلك بالفوز على ليدز يونايتد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وحقق أستون فيلا الفوز السادس له في الدوري الإنجليزي خلال آخر 7 مباريات، وخسر مواجهة واحدة كانت أمام ليفربول.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 21 وارتقى للمركز الرابع، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 11 في المركز الـ18.

تقدم ليدز في الدقيقة 8 بهدف سجله لوكاس نميتشا.

وتعادل أستون فيلا عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 48، وأضاف روجرز أيضا هدف فوز الفيلانز في الدقيقة 75 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة.

ويلعب أستون فيلا في الجولة المقبلة ضد ولفرهامبتون.

