تشكيل المصري - كينجسلي يقود الهجوم بعد إيقاف صلاح محسن.. وظهور أول للشامي

دفع نبيل الكوكي المدير الفني للمصري بـ كينجسلي إيدوو مهاجم الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في ظل إيقاف صلاح محسن.

وكان صلاح محسن قد تعرض للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام الاتحاد الليبي.

بينما عوّض كريم العراقي مركز الظهير الأيمن بعد إصابة أحمد عيد.

وتواجد محمد الشامي ضمن بدلاء المصري لأول مرة هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي منذ 16 يناير 2025.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حارس المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي.

الوسط: بونور موجيشا – محمود حمادة.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم - حسن علي – منذر طمين.

الهجوم: كينجسلي إيدوو.

فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد أيمن منصور.

الوسط: مصطفى أبو الخير – أحمد القرموطي – عبد الوهاب نادر – أحمد علي عامر – محمود أشرف.

الهجوم: محمد الشامي – كريم بامبو.

ويستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالكونفدرالية بمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.