قائمة الجزائر - غياب دغموم.. وضم بولبينة وبراهيمي وسليماني ووناس في كأس العرب

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 11:46

كتب : محمد سمير

مباراة مصر أمام الجزائر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

وشهدت قائمة الجزائر تحت قيادة مجيد بوقرة غياب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

وضم بوقرة كل من عادل بولبينة وياسين بنزية وإسلام سليماني ورضوان بركان وأدم وناس وياسين براهيمي.

ويأتي ذلك رغم إصابة ياسين براهيمي مع فريق الغرافة القطري وتأكد غيابه لمدة أسبوعين على الأقل.

ويحق لكل منتخب استبدال اللاعب المصاب قبل انطلاق مباراته الأولى بيوم.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: فريد شعال (شباب بلوزداد) - محمد حديد (شبيبة القبائل) - ريان يسلي (وانديررز الكندي)

الدفاع: هواري بعوش (شباب قسنطينة) - محمد خاسف (شباب بلوزداد) - محمد عزي (دينامو ماخاتشكالا الروسي) - عبد القادر بدران (ضمك السعودي) - محمد حلايمية (مولودية الجزائر) - أيوب غزالة (مولودية الجزائر) - أشرف عبادة (أولمبي الشلف) - رضا بن شاعة (شبيبة القبائل).

الوسط: سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) - زكريا دراوي (مولودية الجزائر) - فيكتور لكحل (القادسية الكويتي) - حسام الدين مرازيق (دينامو ماخاتشكالا الروسي) - محمد بن خماسة (مولودية الجزائر).

الهجوم: عادل بولبينة (الدحيل القطري) - ياسين بنزية (الفيحاء السعودي) - أمير سعيود (الحزم السعودي) - ياسين براهيمي (الغرافة القطري) - إسلام سليماني (كلوج الروماني) - رضوان بركان (الوكرة القطري) - أدم وناس (السيلية القطري).

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والمتأهل من مواجهة (البحرين أمام جيبوتي) والفائز من مواجهة (السودان ضد لبنان).

وتقام تصفيات كأس العرب يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 نوفمبر الجاري.

بينما تنطلق البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

كأس العرب منتخب الجزائر
