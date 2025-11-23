مواعيد مباريات الأحد 23 نوفمبر 2025.. الزمالك والمصري ودربيي ميلان ولندن وريال مدريد

يشهد اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025 عددا من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما يحل حرس الحدود ضيفا على بتروجت في تمام الثامنة مساء على استاد بتروسبورت ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

ويحل زد ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في نفس التوقيت على استاد الإسماعيلية ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الكونفدرالية

يستضيف المصري فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في تمام السادسة مساء في افتتاح دور المجموعات بالبطولة.

بينما يستضيف الزمالك فريق زيسكو الزامبي في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات نفس المجموعة.

الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق توتنام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء بقمة منافسات الجولة.