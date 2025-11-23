مواعيد مباريات الأحد 23 نوفمبر 2025.. الزمالك والمصري ودربيي ميلان ولندن وريال مدريد

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 09:58

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك - طلائع الجيش

يشهد اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025 عددا من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي منذ نجمي الزمالك والأهلي.. قطة يسجل "هاتريك" في ريفيرز يونايتد في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو قائمة الزمالك – عودة كايد ومحمود جهاد الفريق ضد زيسكو

الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما يحل حرس الحدود ضيفا على بتروجت في تمام الثامنة مساء على استاد بتروسبورت ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

ويحل زد ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في نفس التوقيت على استاد الإسماعيلية ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الكونفدرالية

يستضيف المصري فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في تمام السادسة مساء في افتتاح دور المجموعات بالبطولة.

بينما يستضيف الزمالك فريق زيسكو الزامبي في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات نفس المجموعة.

الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق توتنام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء بقمة منافسات الجولة.

الدوري المصري الكونفدرالية الزمالك المصري
نرشح لكم
شوبير: مواجهة شبيبة القبائل بها مكاسب عديدة للأهلي.. وأتمنى سرعة عودة الشناوي بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال حمزة عبد الكريم: أتمنى إثبات وجودي مع الأهلي.. وهذا ما طلبه توروب يورتشيتش: هدفنا الحفاظ على اللقب.. ومقارنة إيفرتون مع إبراهيم عادل ظالمة حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة منذ نجمي الزمالك والأهلي.. قطة يسجل "هاتريك" في ريفيرز يونايتد
أخر الأخبار
تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شوبير: مواجهة شبيبة القبائل بها مكاسب عديدة للأهلي.. وأتمنى سرعة عودة الشناوي 5 دقيقة | الدوري المصري
أشرف صبحي: نتابع مع مجلس إدارة الزمالك شكوى أرض أكتوبر.. وحلول قريبة 27 دقيقة | الدوري المصري
حسين لبيب: نناشد السيسي بوضع الزمالك تحت رعايته.. وبلاغ أوقف مسيرة النادي 51 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأحد 23 نوفمبر 2025.. الزمالك والمصري ودربيي ميلان ولندن وريال مدريد ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - فكرة لبنانية حملت اسم فلسطين وغابت 19 عاما ساعة | كأس العرب
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي
/articles/517691/مواعيد-مباريات-الأحد-23-نوفمبر-2025-الزمالك-والمصري-ودربيي-ميلان-ولندن-وريال-مدريد