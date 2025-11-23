إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 01:22

كتب : ذكاء اصطناعي

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

أعرب مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، عن سعادته بفوز فريقه على مانشستر سيتي بعد سلسلة من النتائج السلبية أمام الفريق السماوي، مؤكداً أن الفوز جاء بعد مباراة صعبة وحاسمة.

وقال هاو في تصريحات لـ بي بي سي: "لا يبدو جيداً، 19 مباراة. أنا على وعي بسجلي ضد مانشستر سيتي، وهذا شيء لا أفخر به حقاً. إيجاد طريقة لهزيمتهم أمر صعب للغاية. حتى المباراة كانت ضيقة، لكننا خرجنا بالجانب الصحيح. أعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً مليئاً بالطاقة والقلب والشجاعة، وأنا سعيد بطريقة لعبنا".

وأضاف عن سر الفوز على سيتي: "العقلية كانت مفتاح الفوز، وكذلك الموقف. الطاقة كانت موجودة، الأمر الذي افتقدناه ضد برينتفورد ووست هام. قدراتنا البدنية والتقنية كانت حاضرة أيضاً، ولم يكن هذا دائماً هو الحال. كنا شجعان في أسلوبنا، وحاولنا أن نكون عدوانيين، وقد كافأنا ذلك في بعض الأوقات، وأحياناً يمعلوننا على الأخطاء، لذلك تكون دائماً على حافة السكين ضدهم. لحسن الحظ، بوب قام ببعض التصديات الجيدة عندما احتجنا إليها، وسجلنا الأهداف في أوقات مناسبة".

وعن هارفي بارنز: "هدفان رائعان لهارفي، لقد أهدر بعض الفرص في الشوط الأول، لكنه دائماً لاعب يحصل على الفرص، وهذا هو الشيء العظيم فيه. الهدف الأول كان إنهاءً رائعاً وربما الأصعب اليوم، حيث وجد الزاوية بقدمه اليمنى. الثاني يتعلق بالتواجد في المكان والوقت المناسب. هدفان هائلان لنا ونأمل أن يرفعانا في الدوري الإنجليزي".

وعن فولتيمادة قال: "شارك فولتيمادة بشكل جيد. كنت سعيداً لأنه حصل على الفرصة. لقد تألق في تسجيل الأهداف مع الفرص التي أتيحت له معنا، لكن علينا خلق المزيد له، ويحتاج أن يكون أفضل في بعض المواقف. اليوم كانت الفرص متاحة له، وحارس المرمى تصدى لبعضها، لكنه كان تهديداً واضحاً في المباراة".

فوز نيوكاسل هذا أعاد الفريق للواجهة في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من النتائج الصعبة، وأكد قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي أمام أكبر فرق البطولة.

