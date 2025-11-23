فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول

أعرب قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، عن استياءه من الأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الخسارة أمام نوتنجهام فورست، مؤكداً أن الفريق ارتكب أخطاء كثيرة وسهلة كلفتهم الهدف الأول.

وقال فان دايك في تصريحات عبر بي بي سي: "نتلقى أهدافاً سهلة جداً. سجلوا من ركلة ثابتة مرة أخرى. يمكنكم السؤال عما إذا كان اللاعب أمام أليسون، لكن الهدف احتسب، فصارنا 1-0. لم نكن جيدين في المواجهات والتحديات والقتال، وكل شيء تم بسرعة كبيرة. الوضع صعب للغاية حالياً".

وأضاف: "التوتر أصابنا بعد تلقي الهدف، لكن ليس قبله. حاولنا استعجال الأمور وهذا طبيعي في اللحظات الصعبة. كان بإمكاننا التعامل مع الفرص قبل الهدف، لكننا الآن في موقف صعب للغاية. لا يمكننا الخروج من هذا بمجرد الكلام، الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل الجاد".

وتابع: "المسؤولية جماعية، كل لاعب في الفريق يجب أن يتحملها. علينا تقبل الأمور والعمل بجد. الجميع محبط، وهذا طبيعي، لأن الخسارة على أرضنا أمام نوتنجهام فورست أمر سيء للغاية. الأهداف التي استقبلناها سهلة جداً، وعلينا جميعاً النظر في المرآة".

وأكد فان دايك أن الفريق سيستعيد توازنه رغم الصعوبات: "لقد كنت في هذا النادي طويلًا وتجاوزنا الكثير من الصعوبات، وسنعود، لكن هذا لا يحدث بين ليلة وضحاها. أنا لست شخصاً يستسلم وسنستمر في المحاولة".

وأضاف عن الجماهير: "لا أستطيع تحديد ما إذا كان المشجعون سيغادرون المبكر، أعلم أن الجماهير كانت معنا في السراء والضراء، وسيكونون معنا عندما نتجاوز هذا الوضع لأننا سنتجاوز هذه المرحلة".

ليفربول يعاني هذا الموسم حيث خسر الفريق ست مباريات من أصل 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي حدث لهم فقط مرة أخرى في موسم 2014-15. كما أصبح الفريق رابع بطل سابق في الدوري يبدأ الموسم بهذه الخسائر بعد بلاكبيرن 1995-96 وتشيلسي 2015-16 وليستر 2016-17، كما أن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لأول مرة منذ أبريل 1965 تحت قيادة بيل شانكلي.