روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح

وصف مدافع مانشستر سيتي، روبن دياز، مباراة فريقه أمام نيوكاسل بالصعبة والمكثفة لكل الفريقين، مشيراً إلى أن الفرص كانت متاحة للطرفين وأن الفريق السماوي لم يستغل كامل إمكاناته أمام المرمى.

روبن دياش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

دياز قال في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "كانت المباراة صعبة بكل الطرق لكل الفريقين. كانت مباراة مكثفة والفرص متاحة للطرفين. أتيحت لنا الكثير من الفرص ولم نسجل أكثر، ويجب أن نتحسن هناك. هم سجلوا هدفهم ويجب أن نحسن الأداء".

وأضاف عن صعوبة اللعب في ملعب نيوكاسل: "الجميع يعرف مدى قوتهم على أرضهم. أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي صعبة، وحاربنا بأقصى ما نستطيع".

وعن قرارات حكم الفيديو المساعد، أشار دياز إلى جدلية الهدف الثاني لنيوكاسل قائلاً: "أشعر أن القرار في الشوط الأول مع فيل فودين كان واضحاً، لكني لا أذهب لتفاصيله. من كل القرارات، الهدف الثاني فقط يحتاج لتوضيح".

وأكمل "كيف يسمح بلاعبهم بدفع حارسنا خارج المرمى دون أي عاقبة؟ في الهدف الثاني دوناروما تم دفعه خارج المنطقة ولا يحدث شيء. أعتقد أن هارفي بارنز هو من دفعه بعيداً عن المرمى، ونحن صارمون مع بعض التلامسات لكن مع الحارس يُسمح بها. إذا كانت هذه القاعدة، فليكن، لكن يجب أن تُطبق بالتساوي".

وعن نهاية المباراة، أضاف: "شعرنا أننا يمكننا الهجوم مجدداً. هم فريق قوي وبعد أن سجلنا مباشرة عادوا للتقدم. في النهاية كان من الصعب إيجاد المساحات، وحاربنا حتى النهاية واستمررنا في الضغط".

ويستمر مانشستر سيتي في البحث عن الاستقرار بعد خسارته أمام نيوكاسل، في الوقت الذي يواصل فيه فريق نيوكاسل تعزيز موقعه بين فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/