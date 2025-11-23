رد ساخر من جوارديولا على أداء الحكام أمام نيوكاسل

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الانتقادات التي طالته حول حديثه مع الحكام عقب نهاية مواجهة نيوكاسل يونايتد بالخسارة.

وخسر مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بهدفين لهدف في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين عن حديثه مع الحكم بعد نهاية المباراة: "لا أسئلة، كل شيء على ما يرام".

وكرر الاجابة نفسها 4 مرات على أسئلة الصحفيين حول التحكيم.

وعن تجاهل احتساب خطأ لحارسه جانلويجي دوناروما قبل الهدف الثاني لنيوكاسل، أوضح "حدث نفس الشيء في مباراة بورنموث وحدث مرة أخرى. الأمر كذلك بعد قرار الـVAR، الحكام يعلمون ذلك تماماً".

وتابع "نيوكاسل فريق كبير، لديه لاعبين كبار ومدرب ممتاز، وللأسف لم نتمكن من الحفاظ على الزخم الذي بدأناه. كانت مباراة ممتعة، كلا الفريقين أتيحت لهما الفرص، ثم تغير الزخم وفي النهاية لم نفز".

وعن الشوط الأول الذي انتهى بلا أهداف أضاف: "الحارسان كانا جيدين وبعد أن أضاعنا بعض الفرص. كانت مباراة ممتعة مع العديد من الفرص، وكنا أقرب في البداية".

وعن خيبة الأمل بعد فقدان النقاط: "دائماً أشعر بالإحباط، لكن هذه كرة القدم، والفريق المنافس يلعب بشكل جيد أيضاً".

ويأتي هذا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في مباراة شهدت فرصاً عديدة لكلا الفريقين، فيما يعزز نيوكاسل موقعه بين فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يسعى سيتي لاستعادة توازنه قبل مواجهاته القادمة.

